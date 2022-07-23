Российские покупатели заметили сокращение ассортимента импортных товаров

Beam Suntory и Edrington не единственные производители алкоголя, которые недавно заявили об уходе с отечественного рынка. В конце июня стало известно, что аналогичное решение приняла и крупнейшая британская Diageo, которая выпускает премиальный алкоголь под брендами Johnnie Walker, Captain Morgan, Smirnoff и др. Поставки в Россию она прекратила еще в начале марта в связи с нарушением логистических цепочек. Тогда же о приостановке работы здесь заявили пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken. Прекратили производство и поставки в нашу страну также пивоваренные компании Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.