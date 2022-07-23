Российские покупатели заметили сокращение ассортимента импортных товаров
Более 40% опрошенных российских покупателей не могут найти равнозначную альтернативу выпавшим из ассортимента импортным товарам после начала спецоперации на Украине и новой волны санкций, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» (входит в X5 Group).
По данным опроса, 15% потребителей не готовы отказываться от зарубежной продукции. Наиболее остро проблема ощущается в категории алкогольных напитков, в частности виски.
С начала специальной операции на Украине и сопутствующего экономического кризиса 59% российских потребителей сократили закупки импортных продуктов и товаров в том числе из-за отсутствия тех на полках.
В Metro сообщили, что нехватка импортных наименований в первую очередь заметна в категориях алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских изделий, в рыбе и морепродуктах, а также в бакалее. Выпавший ассортимент компания заместила за счет сопоставимых по качеству локальных поставщиков, уточняют там.
Партнер One Story Ольга Сумишевская добавляет, что сыры, кондитерские изделия, газированные напитки, кофе и чай сети начинают закупать у поставщиков из Уругвая, Турции, Сербии, Ливана, Иордании, Армении и Молдавии.
В «Ленте» на импортную продукцию приходится около 6% ассортимента, рассказал изданию представитель сети. Альтернативы привычным поставщикам в компании также ищут в странах Азии и ближнего зарубежья. Заменяли некоторые бренды на аналоги и в «Азбуке вкуса», планирующей сохранять высокую долю импорта в ассортименте и в будущем. Единственная категория, где сеть пока не смогла найти альтернативы, — это виски.
Ранее американская Beam Suntory и британская Edrington, специализирующиеся на производстве и дистрибуции крепкого алкоголя, приняли решение о продаже своего российского бизнеса местному топ-менеджменту. Речь идет об СП Maxxium Russia, которое выпускало в России виски Macallan и The Famous Grouse, бурбон Jim Beam и Maker’s Mark, коньяк Сourvoisier и проч. Сумму сделки стороны не раскрыли.
Такое решение, по собственному утверждению компаний, является «лучшим способом уйти с рынка», о котором они задумались еще в марте, после начала спецоперации на Украине.
Beam Suntory и Edrington не единственные производители алкоголя, которые недавно заявили об уходе с отечественного рынка. В конце июня стало известно, что аналогичное решение приняла и крупнейшая британская Diageo, которая выпускает премиальный алкоголь под брендами Johnnie Walker, Captain Morgan, Smirnoff и др. Поставки в Россию она прекратила еще в начале марта в связи с нарушением логистических цепочек. Тогда же о приостановке работы здесь заявили пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken. Прекратили производство и поставки в нашу страну также пивоваренные компании Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.