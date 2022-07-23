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Бизнес

Российские покупатели заметили сокращение ассортимента импортных товаров

Ведомости

Более 40% опрошенных российских покупателей не могут найти равнозначную альтернативу выпавшим из ассортимента импортным товарам после начала спецоперации на Украине и новой волны санкций, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» (входит в X5 Group).

По данным опроса, 15% потребителей не готовы отказываться от зарубежной продукции. Наиболее остро проблема ощущается в категории алкогольных напитков, в частности виски.

С начала специальной операции на Украине и сопутствующего экономического кризиса 59% российских потребителей сократили закупки импортных продуктов и товаров в том числе из-за отсутствия тех на полках.

В Metro сообщили, что нехватка импортных наименований в первую очередь заметна в категориях алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских изделий, в рыбе и морепродуктах, а также в бакалее. Выпавший ассортимент компания заместила за счет сопоставимых по качеству локальных поставщиков, уточняют там.

Партнер One Story Ольга Сумишевская добавляет, что сыры, кондитерские изделия, газированные напитки, кофе и чай сети начинают закупать у поставщиков из Уругвая, Турции, Сербии, Ливана, Иордании, Армении и Молдавии.

В «Ленте» на импортную продукцию приходится около 6% ассортимента, рассказал изданию представитель сети. Альтернативы привычным поставщикам в компании также ищут в странах Азии и ближнего зарубежья. Заменяли некоторые бренды на аналоги и в «Азбуке вкуса», планирующей сохранять высокую долю импорта в ассортименте и в будущем. Единственная категория, где сеть пока не смогла найти альтернативы, — это виски.

Ранее американская Beam Suntory и британская Edrington, специализирующиеся на производстве и дистрибуции крепкого алкоголя, приняли решение о продаже своего российского бизнеса местному топ-менеджменту. Речь идет об СП Maxxium Russia, которое выпускало в России виски Macallan и The Famous Grouse, бурбон Jim Beam и Maker’s Mark, коньяк Сourvoisier и проч. Сумму сделки стороны не раскрыли.

Такое решение, по собственному утверждению компаний, является «лучшим способом уйти с рынка», о котором они задумались еще в марте, после начала спецоперации на Украине.

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Beam Suntory и Edrington не единственные производители алкоголя, которые недавно заявили об уходе с отечественного рынка. В конце июня стало известно, что аналогичное решение приняла и крупнейшая британская Diageo, которая выпускает премиальный алкоголь под брендами Johnnie Walker, Captain Morgan, Smirnoff и др. Поставки в Россию она прекратила еще в начале марта в связи с нарушением логистических цепочек. Тогда же о приостановке работы здесь заявили пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken. Прекратили производство и поставки в нашу страну также пивоваренные компании Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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