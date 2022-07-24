Украина готовит порт Одессы к возобновлению работы
Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала формирование зерновых караванов в трех портах на Черном море — в Одессе, Черноморске, Южном, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
«В связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы... Вход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», — говорится в сообщении.
АМП просит подавать заявки на включение судов в караваны, чтобы можно было составить планы их формирования.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
23 июля агентство Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российские официальные лица заявили Анкаре о непричастности Москвы к ударам по порту Одессы. 24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные нанесли удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы.