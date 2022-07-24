Украина готовит порт Одессы к возобновлению работы

23 июля агентство Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российские официальные лица заявили Анкаре о непричастности Москвы к ударам по порту Одессы. 24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные нанесли удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы.