Domino`s Pizza прекратила работу в Италии

Domino`s Pizza начала работу в Италии в 2015 г. по франчайзинговому соглашению с местной компанией ePizza. Проблемы возникли во время пандемии COVID-19, когда сеть столкнулась с жесткой конкуренцией с местными заведениями, которые переориентировались на доставку пиццы и заключили выгодные соглашения с сервисами Deliveroo, Just Eat Takeaway, Glovo.