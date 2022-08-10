Domino`s Pizza прекратила работу в Италии
Американская сеть пиццерий Domino`s Pizza закрыла свои последние 29 ресторанов в Италии, передает агентство Bloomberg.
Domino`s Pizza начала работу в Италии в 2015 г. по франчайзинговому соглашению с местной компанией ePizza. Проблемы возникли во время пандемии COVID-19, когда сеть столкнулась с жесткой конкуренцией с местными заведениями, которые переориентировались на доставку пиццы и заключили выгодные соглашения с сервисами Deliveroo, Just Eat Takeaway, Glovo.
«Мы связываем проблему со значительно возросшим уровнем конкуренции на рынке доставки еды, где еду доставляют как организованные сети, так и семейные рестораны», — говорится в финансовом отчете компании. Основной бизнес-моделью Domino`s в Италии было непосредственное посещение клиентами пиццерий, что также стало невозможным в условиях коронавирусных ограничений.
Компания начала сокращать вое присутствие в Италии в 2020 г., 29 июля текущего года прекратила предлагать доставку со своего веб-сайта.
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