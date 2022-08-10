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Domino`s Pizza прекратила работу в Италии

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Американская сеть пиццерий Domino`s Pizza закрыла свои последние 29 ресторанов в Италии, передает агентство Bloomberg. 

Domino`s Pizza начала работу в Италии в 2015 г. по франчайзинговому соглашению с местной компанией ePizza. Проблемы возникли во время пандемии COVID-19, когда сеть столкнулась с жесткой конкуренцией с местными заведениями, которые переориентировались на доставку пиццы и заключили выгодные соглашения с сервисами Deliveroo, Just Eat Takeaway, Glovo.  

«Мы связываем проблему со значительно возросшим уровнем конкуренции на рынке доставки еды, где еду доставляют как организованные сети, так и семейные рестораны», — говорится в финансовом отчете компании. Основной бизнес-моделью Domino`s в Италии было непосредственное посещение клиентами пиццерий, что также стало невозможным в условиях коронавирусных ограничений. 

Компания начала сокращать вое присутствие в Италии в 2020 г., 29 июля текущего года прекратила предлагать доставку со своего веб-сайта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных