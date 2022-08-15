Дмитрия Тыщука назначили генеральным директором «Победы»

«Победа» является дочерним предприятием «Аэрофлота». Это бюджетная авиакомпания, которая базируется во «Внуково». «Аврора» ранее также входила в группу «Аэрофлот». На ее базе создана единая дальневосточная авиакомпания. В настоящее время 49,99% акций авиаперевозчика принадлежат Сахалинской области, по 5% – у десяти регионов ДФО, менее 1% – у «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».