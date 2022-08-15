Дмитрия Тыщука назначили генеральным директором «Победы»
Совет директоров авиакомпании «Победа» назначил новым генеральным директором Дмитрия Тыщука. Об этом говорится в сообщении лоукостера (есть у «Ведомостей»). Это решение принято по итогам заседания совета директоров, состоявшегося 12 августа 2022 г.
К работе в новой должности Тыщук приступит с 16 августа. Он утвержден на пост гендиректора «Победы» сроком на пять лет. Ранее Тыщук с 2013 г. занимал должность первого заместителя генерального директора авиакомпании «Аврора».
В марте 2022 г. глава лоукостера Андрей Калмыков покинул авиакомпанию. Тогда он сообщил, что останется в России и займется развитием других проектов. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков, который до этого занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.
«Победа» является дочерним предприятием «Аэрофлота». Это бюджетная авиакомпания, которая базируется во «Внуково». «Аврора» ранее также входила в группу «Аэрофлот». На ее базе создана единая дальневосточная авиакомпания. В настоящее время 49,99% акций авиаперевозчика принадлежат Сахалинской области, по 5% – у десяти регионов ДФО, менее 1% – у «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».
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