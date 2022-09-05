«Коммерсантъ»: Генпрокуратура и ФСБ усилят контроль за операторами связи

В начале июля прошлого года в силу вступили поправки к закону «О связи», в соответствии с которыми операторы должны блокировать вызовы и СМС из-за рубежа с подменных номеров. От операторов потребовали подключиться к отдельной системе Роскомнадзора и передавать в нее информацию о входящих звонках с подменных номеров. В случае нарушения компаниям грозит штраф от 300 000 руб. до 1 млн руб.