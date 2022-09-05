«Коммерсантъ»: Генпрокуратура и ФСБ усилят контроль за операторами связи
Генпрокуратура и Федеральная служба безопасности (ФСБ) планируют осенью усилить проверки операторов связи на предмет пропуска звонков с незаконно подмененных номеров, а также неисполнения требований по пропуску трафика из-за границы, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве.
Собеседник в правительстве уточнил, что усиление проверок связано с «расследованием преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». При этом введение штрафов пока не планируется, речь идет только об усилении внимания к этому вопросу, подчеркнул источник в правоохранительных органах. Собеседник, близкий к Генпрокуратуре, уточнил, что проверки начнутся по всей стране.
В начале июля прошлого года в силу вступили поправки к закону «О связи», в соответствии с которыми операторы должны блокировать вызовы и СМС из-за рубежа с подменных номеров. От операторов потребовали подключиться к отдельной системе Роскомнадзора и передавать в нее информацию о входящих звонках с подменных номеров. В случае нарушения компаниям грозит штраф от 300 000 руб. до 1 млн руб.
В первый месяц после начала специальной военной операции на Украине число мошеннических звонков снизилось на 42% с 24 февраля по 23 марта, однако позже активность быстро восстановилась. В частности, к концу мая доля таких звонков составляла 12,5% от общего числа всех входящих вызовов. По данным Центрального банка России, объем похищенных средств во II квартале составил 2,8 млрд руб.
Идея участить проверки связана с тем, что подмена номеров происходит на сетях малых фиксированных операторов, сообщил источник в одном из операторов. По его словам, у таких компаний нет достаточных технических возможностей блокировать вызовы с подменных номеров или передавать их в неизменном виде. Усиление контроля связано именно с такими операторами, сказал собеседник.
Гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко уточнил, что активность надзорных органов связана с тем, что в стране участились звонки о ложных терактах. В «Информзащите» подтвердили, что наблюдают рост таких звонков, содержание которых, как правило, связано с угрозами терактов и призывами к противоправным действиям, добавили в компании.
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