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«Коммерсантъ»: Генпрокуратура и ФСБ усилят контроль за операторами связи

Ведомости

Генпрокуратура и Федеральная служба безопасности (ФСБ) планируют осенью усилить проверки операторов связи на предмет пропуска звонков с незаконно подмененных номеров, а также неисполнения требований по пропуску трафика из-за границы, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве.

Собеседник в правительстве уточнил, что усиление проверок связано с «расследованием преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». При этом введение штрафов пока не планируется, речь идет только об усилении внимания к этому вопросу, подчеркнул источник в правоохранительных органах. Собеседник, близкий к Генпрокуратуре, уточнил, что проверки начнутся по всей стране.

В начале июля прошлого года в силу вступили поправки к закону «О связи», в соответствии с которыми операторы должны блокировать вызовы и СМС из-за рубежа с подменных номеров. От операторов потребовали подключиться к отдельной системе Роскомнадзора и передавать в нее информацию о входящих звонках с подменных номеров. В случае нарушения компаниям грозит штраф от 300 000 руб. до 1 млн руб.

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В первый месяц после начала специальной военной операции на Украине число мошеннических звонков снизилось на 42% с 24 февраля по 23 марта, однако позже активность быстро восстановилась. В частности, к концу мая доля таких звонков составляла 12,5% от общего числа всех входящих вызовов. По данным Центрального банка России, объем похищенных средств во II квартале составил 2,8 млрд руб.

Идея участить проверки связана с тем, что подмена номеров происходит на сетях малых фиксированных операторов, сообщил источник в одном из операторов. По его словам, у таких компаний нет достаточных технических возможностей блокировать вызовы с подменных номеров или передавать их в неизменном виде. Усиление контроля связано именно с такими операторами, сказал собеседник.

Гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко уточнил, что активность надзорных органов связана с тем, что в стране участились звонки о ложных терактах. В «Информзащите» подтвердили, что наблюдают рост таких звонков, содержание которых, как правило, связано с угрозами терактов и призывами к противоправным действиям, добавили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных