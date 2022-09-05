Производство вагонов метро в России сократилось на 42% с начала года
По словам представителя компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ, подконтролен Андрею Бокареву, Искандару Махмудову, Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову), которая занимается производством вагонов для российского метрополитена, в июле отгрузки не производились, в августе они возобновились. Поставки в апреле он комментировать отказался.
По данным Росстата, в прошлом году в России было выпущено 430 вагонов метро. Причем 85% пришлось на завод ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах, его выручка от продажи вагонов составила 36,2 млрд руб. В этом году компания ожидает, что на Московский метрополитен должно прийтись 55% от общей выручки. В метрополитене Москвы подтвердили, что до конца этого года планируется получить еще 168 вагонов. «Мы будем и дальше обновлять парк вагонов метро в соответствии с утвержденными планами», — добавил он.
Снижение темпов производства метровагонов связано с мировыми антироссийскими санкциями, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине. На фоне этого некоторые международные технологические компании прекратили сотрудничество с Россией. В современных вагонах стало больше комплектующих западного производства, добавляет источник, близкий к московскому дептрансу. В результате многие заводы уходили в простой. В частности, из-за дефицита комплектующих, которые производят в США, Тихвинский вагоностроительный завод уходил в простой на 2,5 месяца — с середины мая до 1 августа.
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