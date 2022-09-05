Производство вагонов метро в России сократилось на 42% с начала года

По данным Росстата, в прошлом году в России было выпущено 430 вагонов метро. Причем 85% пришлось на завод ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах, его выручка от продажи вагонов составила 36,2 млрд руб. В этом году компания ожидает, что на Московский метрополитен должно прийтись 55% от общей выручки. В метрополитене Москвы подтвердили, что до конца этого года планируется получить еще 168 вагонов. «Мы будем и дальше обновлять парк вагонов метро в соответствии с утвержденными планами», — добавил он.