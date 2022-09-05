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Бизнес

Производство вагонов метро в России сократилось на 42% с начала года

Ведомости

В январе—июле производство вагонов метро в России снизилось на 42%, до 152 штук год к году, об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. При этом в апреле и июле этого года не было произведено ни одного вагона, сообщили в ведомстве.

По словам представителя компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ, подконтролен Андрею Бокареву, Искандару Махмудову, Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову), которая занимается производством вагонов для российского метрополитена, в июле отгрузки не производились, в августе они возобновились. Поставки в апреле он комментировать отказался.

По данным Росстата, в прошлом году в России было выпущено 430 вагонов метро. Причем 85% пришлось на завод ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах, его выручка от продажи вагонов составила 36,2 млрд руб. В этом году компания ожидает, что на Московский метрополитен должно прийтись 55% от общей выручки. В метрополитене Москвы подтвердили, что до конца этого года планируется получить еще 168 вагонов. «Мы будем и дальше обновлять парк вагонов метро в соответствии с утвержденными планами», — добавил он.

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Снижение темпов производства метровагонов связано с мировыми антироссийскими санкциями, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине. На фоне этого некоторые международные технологические компании прекратили сотрудничество с Россией. В современных вагонах стало больше комплектующих западного производства, добавляет источник, близкий к московскому дептрансу. В результате многие заводы уходили в простой. В частности, из-за дефицита комплектующих, которые производят в США, Тихвинский вагоностроительный завод уходил в простой на 2,5 месяца — с середины мая до 1 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных