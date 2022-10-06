«Ростелеком» закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн

Цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов, а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%, отметили в «Ростелекоме». Как добавили в компании, около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования — все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате.