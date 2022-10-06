«Ростелеком» закроет салоны связи и переведет клиентов в онлайн
«Ростелеком» поэтапно закрывает салоны связи и завершает перевод клиентов в дистанционный формат, передают «РИА Новости».
«Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 г. будут закрыты последние салоны», — сообщил российский провайдер.
Цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов, а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%, отметили в «Ростелекоме». Как добавили в компании, около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования — все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате.
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