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Бизнес

С начала года продажи новых авто в России упали почти на 60%

Ведомости

С января по сентябрь в России был продан 506 661 автомобиль, что на 59,8% меньше, чем в прошлом году, об этом сообщили в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). С начала года в том числе было продано 333 электромобиля.

При этом по итогам сентября число проданных новых автомобилей и легких коммерческих грузовиков в России составило 46 698 машин, что на 59,6% меньше в сравнении с аналогичными показателями за сентябрь 2021 г.

По итогам месяца лидером продаж остается отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 20 641 машину Lada (прирост составил 20% по сравнению с сентябрем 2021 г.). Всего с начала 2022 г. компания продала 123 765 автомобилей (-54% по сравнению с прошлым годом).

Больше всего сократились продажи вновь у Lexus — на 99%, в сентябре 2022 г. было продано всего 13 машин (после 16 в августе) в сравнении с 1947 автомобилями в сентябре прошлого года. В тройке лидеров также находятся Volvo и FIAT, которые в сентябре смогли реализовать 10 и 1 машину соответственно (в прошлом году было продано 800 и 113 машин соответственно). Также значительное падение показал Land Rover — 8 (падение 98%) за август, Toyota — 199 (-98%) и Porsche — 9 (-96%).

Фирмами, которые показали значительный рост одновременно в сентябре и по итогам 9 месяцев 2022 г., стали китайские автопроизводители Dongfeng Motor Corporation (DFM) и Changan. В сентябре DFM продала 159 машин (+49%), всего за девять месяцев было продано 1255 автомобилей (+381%). Компания Changan же в сентябре продала 789 автомобилей (+74%), с начала года — 3791 (4%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных