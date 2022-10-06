С начала года продажи новых авто в России упали почти на 60%
С января по сентябрь в России был продан 506 661 автомобиль, что на 59,8% меньше, чем в прошлом году, об этом сообщили в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). С начала года в том числе было продано 333 электромобиля.
При этом по итогам сентября число проданных новых автомобилей и легких коммерческих грузовиков в России составило 46 698 машин, что на 59,6% меньше в сравнении с аналогичными показателями за сентябрь 2021 г.
По итогам месяца лидером продаж остается отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 20 641 машину Lada (прирост составил 20% по сравнению с сентябрем 2021 г.). Всего с начала 2022 г. компания продала 123 765 автомобилей (-54% по сравнению с прошлым годом).
Больше всего сократились продажи вновь у Lexus — на 99%, в сентябре 2022 г. было продано всего 13 машин (после 16 в августе) в сравнении с 1947 автомобилями в сентябре прошлого года. В тройке лидеров также находятся Volvo и FIAT, которые в сентябре смогли реализовать 10 и 1 машину соответственно (в прошлом году было продано 800 и 113 машин соответственно). Также значительное падение показал Land Rover — 8 (падение 98%) за август, Toyota — 199 (-98%) и Porsche — 9 (-96%).
Фирмами, которые показали значительный рост одновременно в сентябре и по итогам 9 месяцев 2022 г., стали китайские автопроизводители Dongfeng Motor Corporation (DFM) и Changan. В сентябре DFM продала 159 машин (+49%), всего за девять месяцев было продано 1255 автомобилей (+381%). Компания Changan же в сентябре продала 789 автомобилей (+74%), с начала года — 3791 (4%).
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