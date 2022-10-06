С начала года продажи новых авто в России упали почти на 60%

Больше всего сократились продажи вновь у Lexus — на 99%, в сентябре 2022 г. было продано всего 13 машин (после 16 в августе) в сравнении с 1947 автомобилями в сентябре прошлого года. В тройке лидеров также находятся Volvo и FIAT, которые в сентябре смогли реализовать 10 и 1 машину соответственно (в прошлом году было продано 800 и 113 машин соответственно). Также значительное падение показал Land Rover — 8 (падение 98%) за август, Toyota — 199 (-98%) и Porsche — 9 (-96%).