«Аэрофлот» сообщил о перебоях в работе системы регистрации

В 22.10 мск телеграм-канал «Уважаемые пассажиры» сообщил, что на стойках регистрации терминала С аэропорта Шереметьево произошел массовый сбой. По информации канала, неполадки продолжались около часа. «Сотрудники аэропорта объявляют, что из-за сбоя регистрация занимает более двух минут на каждого пассажира, однако фактически вылетающих просто не регистрируют», — сообщил канал со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что сбой произошёл в системе регистрации «Аэрофлота» — американской системе Sabre.