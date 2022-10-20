«Аэрофлот» сообщил о перебоях в работе системы регистрации
В связи с проводимыми техническими работами на стороне провайдера, наблюдались перебои в работе системы регистрации на рейсы авиакомпании «Аэрофлот», сообщил «Ведомостям» представитель компании.
«На 22:20 мск работа информационной системы восстановлена, обслуживание рейсов продолжается в обычном режиме. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, вызванные вынужденной задержкой в наземном обслуживании»,- добавил он.
В 22.10 мск телеграм-канал «Уважаемые пассажиры» сообщил, что на стойках регистрации терминала С аэропорта Шереметьево произошел массовый сбой. По информации канала, неполадки продолжались около часа. «Сотрудники аэропорта объявляют, что из-за сбоя регистрация занимает более двух минут на каждого пассажира, однако фактически вылетающих просто не регистрируют», — сообщил канал со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что сбой произошёл в системе регистрации «Аэрофлота» — американской системе Sabre.
В начале марта две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом». В Sabre подчеркнули, что удалят всю информации о рейсах «Аэрофлота» из своей GDS, торговых площадок, турагентств и турпорталов «для совершения покупок, бронирования и обслуживания авиабилетов». Подобное сообщение распространила и испанская Amadeus.
18 октября гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования. Речь о системе Leonardo (совместная разработка компании «Сирена-Тревэл» и госкорпорации «Ростех»). Сервис внедрен более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок больше 40 млн пассажиров в год. Ранее на Leonardo перешла авиакомпания «Победа».
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