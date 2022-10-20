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Бизнес

«Аэрофлот» сообщил о перебоях в работе системы регистрации

Ведомости

В связи с проводимыми техническими работами на стороне провайдера, наблюдались перебои в работе системы регистрации на рейсы авиакомпании «Аэрофлот», сообщил «Ведомостям» представитель компании. 

«На 22:20 мск работа информационной системы восстановлена, обслуживание рейсов продолжается в обычном режиме. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, вызванные вынужденной задержкой в наземном обслуживании»,- добавил он. 

В 22.10 мск телеграм-канал «Уважаемые пассажиры» сообщил, что на стойках регистрации терминала С аэропорта Шереметьево произошел массовый сбой.  По информации канала, неполадки продолжались около часа. «Сотрудники аэропорта объявляют, что из-за сбоя регистрация занимает более двух минут на каждого пассажира, однако фактически вылетающих просто не регистрируют», — сообщил канал со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что сбой произошёл в системе регистрации «Аэрофлота» — американской системе Sabre.

В начале марта две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом». В Sabre подчеркнули, что удалят всю информации о рейсах «Аэрофлота» из своей GDS, торговых площадок, турагентств и турпорталов «для совершения покупок, бронирования и обслуживания авиабилетов». Подобное сообщение распространила и испанская Amadeus. 

18 октября гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования. Речь о системе Leonardo (совместная разработка компании «Сирена-Тревэл» и госкорпорации «Ростех»). Сервис внедрен более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок больше 40 млн пассажиров в год. Ранее на Leonardo перешла авиакомпания «Победа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных