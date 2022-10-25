«Коммерсантъ» узнал о росте поставок в Россию iPhone с ограниченным функционалом

Как отмечает один из собеседников, в настоящее время можно купить iPhone 14 с двумя сим-картами (для китайского рынка) или без слота под физическую сим-карту (с eSIM для США). Также на рынке появились корейские и китайские версии смартфона, на которых нельзя отключить звук фотокамеры. Смартфоны Samsung для других стран, по его словам, можно определить по зарядным устройствам.