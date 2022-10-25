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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о росте поставок в Россию iPhone с ограниченным функционалом

Ведомости

Из-за параллельного импорта в России стали все чаще появляться смартфоны с непривычным функционалом и ограничениями для других стран. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.

Как отмечает один из собеседников, в настоящее время можно купить iPhone 14 с двумя сим-картами (для китайского рынка) или без слота под физическую сим-карту (с eSIM для США). Также на рынке появились корейские и китайские версии смартфона, на которых нельзя отключить звук фотокамеры. Смартфоны Samsung для других стран, по его словам, можно определить по зарядным устройствам.

Другой источник добавил, что в магазины также поступили iPhone для арабских стран, на них не работает приложение для видеозвонков FaceTime. При этом, уточнил один из собеседников, ограничения функционала практически не влияют на стоимость устройств, несмотря на то что сначала особенности смартфонов для других стран вызывали у покупателей недоумение, что заставляло продавцов снижать цены.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили увеличение поставок устройств с непривычным функционалом. Представитель компании отметил, что iPhone только с eSIM стоят чуть дешевле.

«Сейчас все ввозимые в Россию устройства — это iPhone, выпущенные для рынков других стран», — заявила ведущий продакт-менеджер Apple в компании diHouse (входит в группу «Ланит») Любовь Морозова. Она добавила, что оценить их распределение в процентном соотношении может только таможня.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили свою деятельность в России. 2 марта американская компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.

В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных