Baskin Robbins в России подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Уточняется, что в ноябре компания получила декларации соответствия для выпуска мороженого под брендом BRandICE. При этом на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan новый товарный знак уже используется, пишет «Коммерсантъ». Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Московской области сообщил, что получил уведомление о необходимости с 1 декабря сменить вывеску.