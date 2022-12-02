Baskin Robbins в России подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Российский производитель Baskin Robbins АО БРПИ (ранее «Баскин Роббинс продакшн интернэшнл лимитед») в октябре — ноябре подал заявки в Роспатент на регистрацию нового товарного знака BRandICE в сине-розовой гамме, сообщил «Коммерсантъ».
Уточняется, что в ноябре компания получила декларации соответствия для выпуска мороженого под брендом BRandICE. При этом на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan новый товарный знак уже используется, пишет «Коммерсантъ». Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Московской области сообщил, что получил уведомление о необходимости с 1 декабря сменить вывеску.
По информации источников издания, регистрация нового товарного знака может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins. Как отметил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, в случае сохранения узнаваемости смена бренда никак не отразится на продажах. Однако БРПИ придется, скорее всего, разрабатывать собственную рецептуру, поскольку у Baskin Robbins она может быть запатентована.
БРПИ была основана в 1994 г. бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9, которым также руководил Абрамян. Помимо собственного производства у компании в России есть сеть кафе, которая развивалась по франшизе. По информации газеты, в Москве сейчас работает более 40 точек.
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