Baskin Robbins меняет название марки в России на BRandICE

БРПИ была основана в 1994 г. бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9, которым также руководил Абрамян. Помимо собственного производства у компании в России есть сеть кафе, которая развивалась по франшизе. В Москве сейчас работает более 40 точек.