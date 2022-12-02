Baskin Robbins меняет название марки в России на BRandICE
Производитель мороженого АО «БРПИ», выпускавший в России продукцию под брендом Baskin Robbins, подал заявку на регистрацию товарного знака BRandICE, передает ТАСС со ссылкой на базу данных «Спарк».
Ранее о подаче такой заявки в Роспатент писал «Коммерсантъ». Надпись BRandICE выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе.
Как отмечают источники газеты, регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins. Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил «Ъ», что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску.
БРПИ была основана в 1994 г. бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9, которым также руководил Абрамян. Помимо собственного производства у компании в России есть сеть кафе, которая развивалась по франшизе. В Москве сейчас работает более 40 точек.
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