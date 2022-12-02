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Baskin Robbins меняет название марки в России на BRandICE

Ведомости

Производитель мороженого АО «БРПИ», выпускавший в России продукцию под брендом Baskin Robbins, подал заявку на регистрацию товарного знака BRandICE, передает ТАСС со ссылкой на базу данных «Спарк».

Ранее о подаче такой заявки в Роспатент писал «Коммерсантъ». Надпись BRandICE выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе.

Как отмечают источники газеты, регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins. Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил «Ъ», что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску.

БРПИ была основана в 1994 г. бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9, которым также руководил Абрамян. Помимо собственного производства у компании в России есть сеть кафе, которая развивалась по франшизе. В Москве сейчас работает более 40 точек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных