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«Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд, передает пресс-служба авиаперевозчика.

«Собственные рейсы "Аэрофлота" в Ташкент будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

В конце ноября стало известно, что «Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока. Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.

«Аэрофлот» ранее возобновил полеты в Каир с 12 ноября, а с 1 октября компания возобновила рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В конце ноября перевозчик сообщил, что в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных