«Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд

«Аэрофлот» ранее возобновил полеты в Каир с 12 ноября, а с 1 октября компания возобновила рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В конце ноября перевозчик сообщил, что в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью.