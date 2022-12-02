«Аэрофлот» в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд
«Собственные рейсы "Аэрофлота" в Ташкент будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что полеты в Самарканд будут выполняться авиакомпанией «Россия» с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
В конце ноября стало известно, что «Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока. Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.
«Аэрофлот» ранее возобновил полеты в Каир с 12 ноября, а с 1 октября компания возобновила рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В конце ноября перевозчик сообщил, что в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью.
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