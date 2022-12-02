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Shkulev Media Holding прекратит работу сайтов Elle, Elle Girl и Elle Decoration

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Медиагруппа Shkulev Media Holding закрывает сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration по причине расторжения лицензионного соглашения, сообщила пресс-служба компании.

«Речи не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 г., поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — отметил президент компании Виктор Шкулев (цитата по ТАСС).

Редакционным командам закрытых сайтов предложат варианты работы в других проектах холдинга, включая запускаемые стартапы в январе следующего года, добавили в пресс-службе.

В июне Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle и Maxim в России. При этом отмечалось, что журналы Marie Claire и Psychologies, несмотря на то, что их учредители также находятся в зарубежных странах, имеют более гибкую редакционную политику и продолжают издаваться в России.

9 марта издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России. Condé Nast выпускал в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных