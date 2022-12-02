Shkulev Media Holding прекратит работу сайтов Elle, Elle Girl и Elle Decoration
Медиагруппа Shkulev Media Holding закрывает сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration по причине расторжения лицензионного соглашения, сообщила пресс-служба компании.
«Речи не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 г., поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — отметил президент компании Виктор Шкулев (цитата по ТАСС).
Редакционным командам закрытых сайтов предложат варианты работы в других проектах холдинга, включая запускаемые стартапы в январе следующего года, добавили в пресс-службе.
В июне Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle и Maxim в России. При этом отмечалось, что журналы Marie Claire и Psychologies, несмотря на то, что их учредители также находятся в зарубежных странах, имеют более гибкую редакционную политику и продолжают издаваться в России.
9 марта издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России. Condé Nast выпускал в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других СМИ.
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