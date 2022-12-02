Shkulev Media Holding прекратит работу сайтов Elle, Elle Girl и Elle Decoration

В июне Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle и Maxim в России. При этом отмечалось, что журналы Marie Claire и Psychologies, несмотря на то, что их учредители также находятся в зарубежных странах, имеют более гибкую редакционную политику и продолжают издаваться в России.