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Бизнес

Власти Германии сообщили о завершении национализации Uniper

Ведомости

Правительство Германии завершило процесс национализации немецкого энергоконцерна Uniper, сообщается в совместном пресс-релизе министерства финансов и министерства экономики и защиты климата страны. Теперь немецкое правительство владеет примерно 99% акций компании.

«Федеральное правительство приобрело долю в энергетической компании Uniper SE. В соответствии с решением, принятым в сентябре 2022 г., федеральное правительство получает около 99% акций компании», — говорится в сообщении.

Такой шаг нужен для обеспечения надежности энергоснабжения Германии, поясняется в заявлении. Такую меру помощи Еврокомиссия одобрила 20 декабря 2022 г.

В совместном пресс-релизе ведомств сообщается, что 19 декабря на внеочередном общем собрании акционеров Uniper было одобрено увеличение капитала на сумму 8 млрд евро. В итоге правительство Германии получает примерно 93% акций компании по цене 1,7 евро за бумагу. Помимо этого, немецкое правительство приобретает дополнительно 6% акций у предыдущего мажоритарного акционера — финской Fortum. Цена за одну бумагу также составляет 1,7 евро, что в общей сумме достигает примерно 500 млн евро. Также был создан уставной капитал на 25 млрд евро.

В заявлении уточняется, что правительство Германии обязано сократить свою долю до 25% плюс одна акция не позднее 2028 г. Для того, чтобы продлить данный срок, необходимо получить одобрение Еврокомиссии.

О том, что немецкие власти планируют национализировать Uniper, в сентябре также писал Bloomberg. Таким образом Берлин, утверждало агентство, пытается «предотвратить крах энергосектора страны».

В конце августа Uniper запросила у государственного банка развития ФРГ продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала. В компании указывали, что ежедневно теряют более 100 млн евро из-за сокращения поставок «Газпрома» и роста цен на газ в Европе. Неоправданное, с точки зрения Uniper, сокращение «Газпромом» поставок привело к рекордным убыткам компании в размере 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия, поскольку выпадающие объемы ей пришлось покупать по более высоким расценкам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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