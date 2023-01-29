Британская Flybe объявила об отмене всех рейсов и увольнении сотрудников

Британский перевозчик объявил о прекращении работы менее чем через год после того, как Flybe возобновила полеты. В марте 2020 г. авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с трудной экономической ситуацией из-за коронавируса. Банкротство произошло, несмотря на помощь консорциума Connect Airways, который с 2019 г. инвестировал более 135 млн фунтов, чтобы Flybe продолжала летать и поддерживала занятость 2400 человек.