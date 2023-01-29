Британская Flybe объявила об отмене всех рейсов и увольнении сотрудников
Британская авиакомпания Flybe отменила все рейсы и прекратила продажи билетов, перевозчика перевели под внешнее управление, сообщили Bloomberg и телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании в Twitter.
Авиакомпания выполняла рейсы из Белфаста, Бирмингема и Хитроу в аэропорты по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву. В связи с решением о прекращении продаж и отмене рейсов Flybe пришлось уволить почти всех своих сотрудников: как стало известно Sky News, 277 человек из 321 потеряли работу.
В компании на фоне отмены рейсов призвали пассажиров не ехать в аэропорт и рекомендовали следить за информацией на сайте управления гражданской авиации или публикациями в Twitter Flybe.
Британский перевозчик объявил о прекращении работы менее чем через год после того, как Flybe возобновила полеты. В марте 2020 г. авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с трудной экономической ситуацией из-за коронавируса. Банкротство произошло, несмотря на помощь консорциума Connect Airways, который с 2019 г. инвестировал более 135 млн фунтов, чтобы Flybe продолжала летать и поддерживала занятость 2400 человек.
По данным авиационной аналитической компании Cirium, которые приводит Bloomberg, в 2023 г. Flybe должна была обслуживать 17 направлений в Великобритании и Европе. Только на следующей неделе компания планировала выполнить почти 300 рейсов и перевезти более чем 22 000 пассажиров, пишет агентство. Другие авиакомпании, в числе которых British Airways и EasyJet, на фоне остановки работы Flybe предложили клиентам перевозчика скидки. Помимо этого обе авиакомпании пригласили бывших сотрудников Flybe занять места в их подразделениях.