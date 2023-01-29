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Британская Flybe объявила об отмене всех рейсов и увольнении сотрудников

Ведомости

Британская авиакомпания Flybe отменила все рейсы и прекратила продажи билетов, перевозчика перевели под внешнее управление, сообщили Bloomberg и телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании в Twitter.

Авиакомпания выполняла рейсы из Белфаста, Бирмингема и Хитроу в аэропорты по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву. В связи с решением о прекращении продаж и отмене рейсов Flybe пришлось уволить почти всех своих сотрудников: как стало известно Sky News, 277 человек из 321 потеряли работу.

В компании на фоне отмены рейсов призвали пассажиров не ехать в аэропорт и рекомендовали следить за информацией на сайте управления гражданской авиации или публикациями в Twitter Flybe.

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Британский перевозчик объявил о прекращении работы менее чем через год после того, как Flybe возобновила полеты. В марте 2020 г. авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с трудной экономической ситуацией из-за коронавируса. Банкротство произошло, несмотря на помощь консорциума Connect Airways, который с 2019 г. инвестировал более 135 млн фунтов, чтобы Flybe продолжала летать и поддерживала занятость 2400 человек.

По данным авиационной аналитической компании Cirium, которые приводит Bloomberg, в 2023 г. Flybe должна была обслуживать 17 направлений в Великобритании и Европе. Только на следующей неделе компания планировала выполнить почти 300 рейсов и перевезти более чем 22 000 пассажиров, пишет агентство. Другие авиакомпании, в числе которых British Airways и EasyJet, на фоне остановки работы Flybe предложили клиентам перевозчика скидки. Помимо этого обе авиакомпании пригласили бывших сотрудников Flybe занять места в их подразделениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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