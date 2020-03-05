Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за влияния коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с трудной экономической ситуацией из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении основного акционера авиаперевозчика Virgin Atlantic.
Авиакомпания прекращает выполнять все рейсы. Банкротство произошло несмотря на помощь консорциума Connect Airways, который с 2019 г. инвестировал более 135 млн фунтов, чтобы Flybe продолжала летать и поддерживала занятость 2400 человек. В сообщении Virgin Atlantic говорится, что консорциум «больше не может брать на себя обязательство продолжать финансовую поддержку». Авиаперевозчик перешел под внешнее управление после отказа правительства выделить ему в кредит 100 млн фунтов, пишет BBC.
Flybe принадлежит консорциуму Connect Airways, возглавляемому Virgin Airways. Компания осуществляет рейсы между 85 пунктами назначения в Европе и выполняет 38% внутренних рейсов Великобритании. Ее годовой пассажирооборот составляет около 8 млн человек.