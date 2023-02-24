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Ericsson сократит 8500 сотрудников по всему миру

Ведомости

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сократит 8500 сотрудников по всему миру, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

В своем письме к сотрудникам исполнительный директор Бёрье Экхольм заявил, что компания обязана сократить расходы, чтобы оставаться конкурентоспособной.

«Нашим самым большим врагом прямо сейчас может быть самодовольство», – считает он.

Как отмечает агентство, на фоне пандемии коронавируса телекоммуникационные компании нарастили свои запасы оборудования, из-за чего его производители теперь столкнулись со снижением спроса на многих рынках, включая Северную Америку. В связи с этим Ericsson планирует сократить расходы на $880 млн до конца года. 

Ранее на этой неделе компания уже объявила о сокращении 1400 сотрудников в Швеции. Всего же ее штат насчитывает 105 000 человек по всему миру. В сообщении Экхольма не отмечается, подразделения в каких странах пострадают от сокращений сильнее всего. Аналитики при этом считают, что увольнения затронут в большей степени Северную Америку, а растущие рынки, например Индию, – в меньшей.

Ericsson — шведская компания со штаб-квартирой в Стокгольме. О сотрудничестве с этим производителем оборудования в разное время сообщали крупнейшие российские телеком-операторы, в частности МТС и «Мегафон».

В апреле 2022 г. Ericsson сообщила о приостановке работы в РФ. В компании уточнили, что там перестали поставлять телекоммуникационное оборудование в РФ еще в конце февраля. В августе Ericsson заявила, что будет сворачивать свою деятельность в России. По словам гендиректора Бёрье Экхольма, на уходе с российского рынка компания потеряла 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн. 15 декабря Ericsson объявила о продаже российского бизнеса по поддержке клиентов своей дочерней компании в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных