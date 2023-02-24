Ericsson сократит 8500 сотрудников по всему миру

В апреле 2022 г. Ericsson сообщила о приостановке работы в РФ. В компании уточнили, что там перестали поставлять телекоммуникационное оборудование в РФ еще в конце февраля. В августе Ericsson заявила, что будет сворачивать свою деятельность в России. По словам гендиректора Бёрье Экхольма, на уходе с российского рынка компания потеряла 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн. 15 декабря Ericsson объявила о продаже российского бизнеса по поддержке клиентов своей дочерней компании в РФ.