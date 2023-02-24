Ericsson сократит 8500 сотрудников по всему миру
В своем письме к сотрудникам исполнительный директор Бёрье Экхольм заявил, что компания обязана сократить расходы, чтобы оставаться конкурентоспособной.
«Нашим самым большим врагом прямо сейчас может быть самодовольство», – считает он.
Как отмечает агентство, на фоне пандемии коронавируса телекоммуникационные компании нарастили свои запасы оборудования, из-за чего его производители теперь столкнулись со снижением спроса на многих рынках, включая Северную Америку. В связи с этим Ericsson планирует сократить расходы на $880 млн до конца года.
Ранее на этой неделе компания уже объявила о сокращении 1400 сотрудников в Швеции. Всего же ее штат насчитывает 105 000 человек по всему миру. В сообщении Экхольма не отмечается, подразделения в каких странах пострадают от сокращений сильнее всего. Аналитики при этом считают, что увольнения затронут в большей степени Северную Америку, а растущие рынки, например Индию, – в меньшей.
В апреле 2022 г. Ericsson сообщила о приостановке работы в РФ. В компании уточнили, что там перестали поставлять телекоммуникационное оборудование в РФ еще в конце февраля. В августе Ericsson заявила, что будет сворачивать свою деятельность в России. По словам гендиректора Бёрье Экхольма, на уходе с российского рынка компания потеряла 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн. 15 декабря Ericsson объявила о продаже российского бизнеса по поддержке клиентов своей дочерней компании в РФ.