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Ericsson объявила о продаже бизнеса по поддержке клиентов в России

Ведомости

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson заключила соглашение о продаже российского бизнеса по поддержке клиентов с бывшими операционными менеджерами своей дочерней компании в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ericsson. 

«Российская дочерняя компания Ericsson <....> заключила соглашение о передаче активов, в рамках которого местный бизнес по поддержке клиентов будет продан российской компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам российской Ericsson», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в рамках сделки около 40 сотрудников Ericsson перейдут в российскую компанию. Кроме того, соглашение подразумевает передачу некоторых активов и контрактов, связанных с бизнесом. Сумма сделки не раскрывается.

В Ericsson добавили, что в 2023 г. намерены присутствовать в России на местном уровне, чтобы завершить процедуру ликвидации компании в стране.

Ericsson сообщила о приостановке работы в РФ в апреле на фоне начала спецоперации России на Украине. В компании уточнили, что перестали поставлять телекоммуникационное оборудование в РФ еще в конце февраля. В августе Ericsson заявила, что будет сворачивать свою деятельность в России. По словам гендиректора Бёрье Экхольма, на уходе с российского рынка компания потеряла 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных