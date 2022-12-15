Ericsson объявила о продаже бизнеса по поддержке клиентов в России

Ericsson сообщила о приостановке работы в РФ в апреле на фоне начала спецоперации России на Украине. В компании уточнили, что перестали поставлять телекоммуникационное оборудование в РФ еще в конце февраля. В августе Ericsson заявила, что будет сворачивать свою деятельность в России. По словам гендиректора Бёрье Экхольма, на уходе с российского рынка компания потеряла 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн.