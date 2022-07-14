Ericsson потерял на уходе с российского рынка более $100 млн
«Это стоит 1,2 млрд шведских крон, примерно на столько сократились операции в России», – сказал Экхольм. Компания также сократила свое присутствие в Китае: по словам генерального директора, Ericsson потерял свою долю рынка. «Теперь посмотрим, сможем ли восстановиться в Китае. Они ушли далеко вперед с 5G. Посмотрим, сможем ли присоединиться к ним», – отметил Экхольм.
Операционная прибыль Ericsson во II квартале 2022 г. составила 7,3 млрд крон (или $780 млн), хотя аналитики прогнозировали, что она составит около 8 млрд крон, или $850 млн. Объем продаж компании составил 62,5 млрд крон ($6,67 млрд) против 54,9 млрд крон ($5,86 млрд) за аналогичный период 2021 г. Акции Ericsson на Стокгольмской фондовой бирже после опубликования отчета упали на 10%.
Газета «Известия» ранее сообщала, что доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляла около 20%, финской Nokia – около 30-40%. Обе компании объявили о своем уходе из России после начала спецоперации.
Ericsson заявил о приостановке поставок на российский рынок 28 февраля. «Ericsson срочно анализирует введенные санкции. Компания решила приостановить все поставки клиентам в России, пока мы проводим анализ», – сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Ericsson — шведская компания со штаб-квартирой в Стокгольме. О сотрудничестве с этим производителем оборудования в разное время сообщали крупнейшие российские телеком-операторы. В частности, в 2020 г. о сотрудничестве с компанией сообщала МТС. Стороны подписывали соглашение «о развертывании 5G-ready оборудования и решений Ericsson для масштабной модернизации 2G/3G/4G сети МТС», сообщала российская компания. А в 2019 г. шведская компания сообщала о поставке «Мегафону» партии оборудования для радиорелейной связи на сети оператора.
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