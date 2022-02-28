Ericsson приостанавливает поставки оборудования в Россию

Ericsson — шведская компания со штаб-квартирой в Стокгольме. О сотрудничестве с этим производителем оборудования в разное время сообщали крупнейшие российские телеком-операторы. В частности, в 2020 г. о сотрудничестве с компанией сообщала МТС. Стороны подписывали соглашение «о развертывании 5G-ready оборудования и решений Ericsson для масштабной модернизации 2G/3G/4G сети МТС», сообщала российская компания. А в 2019 г. шведская компания сообщала о поставке «Мегафону» партии оборудования для радиорелейной связи на сети оператора.