Ericsson приостанавливает поставки оборудования в Россию
Разработчик телеком-оборудования Ericsson приостанавливает поставки в Россию, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Решение принято на фоне санкций в отношении России из-за кризиса на Украине.
«Ericsson срочно анализирует введенные санкции. Компания решила приостановить все поставки клиентам в России, пока мы проводим анализ», — сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что компания пока не может сказать, как экономические санкции в отношении России могут повлиять на Ericsson.
Ericsson — шведская компания со штаб-квартирой в Стокгольме. О сотрудничестве с этим производителем оборудования в разное время сообщали крупнейшие российские телеком-операторы. В частности, в 2020 г. о сотрудничестве с компанией сообщала МТС. Стороны подписывали соглашение «о развертывании 5G-ready оборудования и решений Ericsson для масштабной модернизации 2G/3G/4G сети МТС», сообщала российская компания. А в 2019 г. шведская компания сообщала о поставке «Мегафону» партии оборудования для радиорелейной связи на сети оператора.