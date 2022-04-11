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Бизнес

Шведский производитель Ericsson объявил о приостановке работы в России

Ведомости

Шведская компания Ericsson, специализирующаяся на производстве телекоммуникационного оборудования, приняла решение приостановить свой бизнес в России на неопределенный срок, сообщает пресс-служба производителя.

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что будут уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию своих сотрудников в России, которые будут отправлены в оплачиваемый отпуск.

Как ранее писал «Коммерсантъ», российские государственные операторы не смогут использовать оборудование Ericsson и финской Nokia из-за запрета на поставки в Россию технологий для гражданских сетей связи, которые принадлежат госкомпании. Ограничения были введены ЕС в рамках пятого пакета санкций. По оценке собеседников издания, крупнейшие европейские поставщики телеком-оборудования в России — шведская Ericsson с долей 20% и финская Nokia с долей 30-40%.

Ericsson — шведская компания со штаб-квартирой в Стокгольме. О сотрудничестве с этим производителем оборудования в разное время сообщали крупнейшие российские телеком-операторы. В частности, в 2020 г. о сотрудничестве с компанией сообщала МТС. Стороны подписывали соглашение «о развертывании 5G-ready оборудования и решений Ericsson для масштабной модернизации 2G/3G/4G сети МТС», сообщала российская компания. А в 2019 г. шведская компания сообщала о поставке «Мегафону» партии оборудования для радиорелейной связи на сети оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных