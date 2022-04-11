Шведский производитель Ericsson объявил о приостановке работы в России

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что будут уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию своих сотрудников в России, которые будут отправлены в оплачиваемый отпуск.