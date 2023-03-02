Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в день
Минтранс России намерен ограничить максимальную продолжительность смены водителей такси 12 часами, по истечении которых водители не смогут получать новые заказы от агрегаторов. Об этом говорится в подготовленном Минтрансом проекте постановления.
«Период передачи заказа легкового такси перевозчику не может превышать 12 часов с момента получения службой заказа легкового такси информации о готовности к выполнению перевозчиком первого заказа», – говорится в документе.
Предлагаемые изменения также обязывают водителей брать перерыв. Делать они это должны будут не позднее чем через пять часов после того, как передадут агрегатору информацию о готовности выполнить первый заказ. Заказы во время перерыва водителю поступать не будут.
Кроме того предлагается запретить и передачу водителю новых заказов до завершения текущей поездки.
Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что техническая сторона выполнения новых требований Минтранса потребует доработки. Многие водители подключены к разным агрегаторам, обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, поэтому после исчерпания лимита у одного агрегатора таксист попросту переключится на другого. Запрет на получение новой поездки до завершения текущей с одной стороны снизит число жалоб клиентов, но с другой – увеличит холостой пробег водителей, которые не смогут больше заранее планировать маршрут. В «Ситимобиле» подчеркнули, что длительность ожидания машины клиентом также увеличится.