Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в день

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что техническая сторона выполнения новых требований Минтранса потребует доработки. Многие водители подключены к разным агрегаторам, обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, поэтому после исчерпания лимита у одного агрегатора таксист попросту переключится на другого. Запрет на получение новой поездки до завершения текущей с одной стороны снизит число жалоб клиентов, но с другой – увеличит холостой пробег водителей, которые не смогут больше заранее планировать маршрут. В «Ситимобиле» подчеркнули, что длительность ожидания машины клиентом также увеличится.