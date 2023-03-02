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Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в день

Ведомости

Минтранс России намерен ограничить максимальную продолжительность смены водителей такси 12 часами, по истечении которых водители не смогут получать новые заказы от агрегаторов. Об этом говорится в подготовленном Минтрансом проекте постановления.

«Период передачи заказа легкового такси перевозчику не может превышать 12 часов с момента получения службой заказа легкового такси информации о готовности к выполнению перевозчиком первого заказа», – говорится в документе.

Предлагаемые изменения также обязывают водителей брать перерыв. Делать они это должны будут не позднее чем через пять часов после того, как передадут агрегатору информацию о готовности выполнить первый заказ. Заказы во время перерыва водителю поступать не будут.

Кроме того предлагается запретить и передачу водителю новых заказов до завершения текущей поездки.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что техническая сторона выполнения новых требований Минтранса потребует доработки. Многие водители подключены к разным агрегаторам, обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, поэтому после исчерпания лимита у одного агрегатора таксист попросту переключится на другого. Запрет на получение новой поездки до завершения текущей с одной стороны снизит число жалоб клиентов, но с другой – увеличит холостой пробег водителей, которые не смогут больше заранее планировать маршрут. В «Ситимобиле» подчеркнули, что длительность ожидания машины клиентом также увеличится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных