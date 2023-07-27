«АвтоВАЗ» может начать поставки машин в Африку и Латинскую Америку
«Мы будем развивать свою лизинговую составляющую, и сейчас ведем проработку вопроса по приобретению специальных судов, шаттлов, которые смогут направлять нашу продукцию, используя механизм лизинга, именно в страны Африканского континента и дальше – в Латинскую Америку», – сказал Соколов на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
В январе директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов на ежегодной итоговой конференции компании заявил, что доля отечественного автоконцерна на российском рынке по итогам 2022 г. выросла на 6,9 п. п. – до 27,9%. В то же время Осипов сообщил, что в прошлом году объем продаж снизился на 46% – до 188 600 автомобилей. При этом общие продажи автомобилей в России сократились на 59%.
Как отмечал тогда Соколов, компания планирует нарастить экспорт автомобилей до 30 000 штук в этом году. За прошедший год машины были проданы в 17 стран, всего было реализовано свыше 17 200 автомобилей.
Ранее представитель «АвтоВАЗа» рассказывал «Ведомостям», что концерн рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 г. Источник «Ведомостей», близкий к «АвтоВАЗу», сообщал, что речь идет о разработке минивэна на платформе Vesta, который со временем сможет заменить Lada Largus (создан на платформе В0 альянса Renault – Nissan – Mitsubishi). Но эти работы, как отмечается, «пока находятся на очень ранней стадии».