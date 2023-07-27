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Бизнес

«АвтоВАЗ» может начать поставки машин в Африку и Латинскую Америку

Ведомости

Концерн «АвтоВАЗ» рассматривает возможность поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку, сотрудничество по этому вопросу обсуждается с российской транспортной группой Fesco. Об этом сообщил глава автокомпании Максим Соколов, пишет ТАСС.

«Мы будем развивать свою лизинговую составляющую, и сейчас ведем проработку вопроса по приобретению специальных судов, шаттлов, которые смогут направлять нашу продукцию, используя механизм лизинга, именно в страны Африканского континента и дальше – в Латинскую Америку», – сказал Соколов на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

В январе директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов на ежегодной итоговой конференции компании заявил, что доля отечественного автоконцерна на российском рынке по итогам 2022 г. выросла на 6,9 п. п. – до 27,9%. В то же время Осипов сообщил, что в прошлом году объем продаж снизился на 46% – до 188 600 автомобилей. При этом общие продажи автомобилей в России сократились на 59%.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» начал поставки Lada Vesta NG дилерам

Как отмечал тогда Соколов, компания планирует нарастить экспорт автомобилей до 30 000 штук в этом году. За прошедший год машины были проданы в 17 стран, всего было реализовано свыше 17 200 автомобилей.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» рассказывал «Ведомостям», что концерн рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 г. Источник «Ведомостей», близкий к «АвтоВАЗу», сообщал, что речь идет о разработке минивэна на платформе Vesta, который со временем сможет заменить Lada Largus (создан на платформе В0 альянса Renault – Nissan – Mitsubishi). Но эти работы, как отмечается, «пока находятся на очень ранней стадии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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