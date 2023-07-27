«АвтоВАЗ» может начать поставки машин в Африку и Латинскую Америку

В январе директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов на ежегодной итоговой конференции компании заявил, что доля отечественного автоконцерна на российском рынке по итогам 2022 г. выросла на 6,9 п. п. – до 27,9%. В то же время Осипов сообщил, что в прошлом году объем продаж снизился на 46% – до 188 600 автомобилей. При этом общие продажи автомобилей в России сократились на 59%.