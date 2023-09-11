Путин запустил производство медного концентрата на крупнейшем в РФ месторождении
Президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеосвязи в церемонии запуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба компании «Удоканская медь».
«В результате на предприятии получили первый медный концентрат», – говорится в сообщении.
Компания «Удоканская медь» (ранее – Байкальская горная компания) была создана в 2008 г. для освоения одного из крупнейших в мире – Удоканского – месторождения меди. Оно расположено в Каларском округе Забайкалья, в 30 км от станции Новая Чара на БАМе. Ресурсы Удокана по JORC составляют 26,7 млн т, содержание меди в руде – 1,05% (выше среднего).
Строительство горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды началось в 2019 г. в рамках ТОР «Забайкалье». Объем инвестиций в проект, как отмечается, превысил 230 млрд руб. Разработка самого месторождения стартовала летом 2020 г., объем добычи составил порядка 6,5 млн т. Ввод комбината в эксплуатацию пройдет в два этапа: в первую очередь будут запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, затем – все технологические линии гидрометаллургического завода.
Первая очередь проекта освоения Удокана предусматривает переработку 12 млн т руды в год и выпуск 130 000 т меди. Запуск второй очереди горно-металлургического комбината состоится, как ожидается, в 2028 г. Совокупно обе очереди обеспечат переработку 50 млн т руды и производство 450 000 т меди. В результате комбинат войдет в десятку крупнейших производителей меди в мире.