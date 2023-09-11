Путин запустил производство медного концентрата на крупнейшем в РФ месторождении

Строительство горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды началось в 2019 г. в рамках ТОР «Забайкалье». Объем инвестиций в проект, как отмечается, превысил 230 млрд руб. Разработка самого месторождения стартовала летом 2020 г., объем добычи составил порядка 6,5 млн т. Ввод комбината в эксплуатацию пройдет в два этапа: в первую очередь будут запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, затем – все технологические линии гидрометаллургического завода.