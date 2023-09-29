Новым генеральным директором Tele2 назначен Антон Годовиков
Новым генеральным директором Tele2 назначен старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков, он сменил на этом посту Алексея Телкова, возглавлявшего компанию с марта 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
«Ростелеком сообщает о назначении старшего вице-президента по работе с массовым сегментом Антона Годовикова генеральным директором компании Теlе2. Таким образом, Ростелеком продолжает реализацию стратегических приоритетов, которая предполагает переход к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат», – сказано в сообщении.
В «Ростелекоме» добавили, что Годовиков на новом посту будет совмещать должности старшего вице-президента по работе с массовым сегментом «Ростелекома», генерального директора Tele2 и главы кластера B2C. По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, кадровые перестановки «направлены на формирование единой управленческой структуры кластера B2С».
Годовиков сменил на этой должности Алексея Телкова, который возглавлял Tele2 с марта 2023 г. В «Ростелекоме» отметили, что он покидает компанию. Представитель Tele2 оставил без комментариев вопрос «Ведомостей» о том, куда уходит Телков.
В марте вся розница «Ростелекома» была консолидирована в один «В2С кластер». В него вошел В2С-сегмент РТ, Tele2, Wink, МЦ МТТ. Руководитем кластера был назначен Антон Годовиков. Tele2 под руководством Алексея Телкова был в его подчинении.