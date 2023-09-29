Новым генеральным директором Tele2 назначен Антон Годовиков

Годовиков сменил на этой должности Алексея Телкова, который возглавлял Tele2 с марта 2023 г. В «Ростелекоме» отметили, что он покидает компанию. Представитель Tele2 оставил без комментариев вопрос «Ведомостей» о том, куда уходит Телков.