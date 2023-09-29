Газета
Бизнес

Новым генеральным директором Tele2 назначен Антон Годовиков

Ведомости

Новым генеральным директором Tele2 назначен старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков, он сменил на этом посту Алексея Телкова, возглавлявшего компанию с марта 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Ростелеком сообщает о назначении старшего вице-президента по работе с массовым сегментом Антона Годовикова генеральным директором компании Теlе2. Таким образом, Ростелеком продолжает реализацию стратегических приоритетов, которая предполагает переход к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат», – сказано в сообщении.

В «Ростелекоме» добавили, что Годовиков на новом посту будет совмещать должности старшего вице-президента по работе с массовым сегментом «Ростелекома», генерального директора Tele2 и главы кластера B2C. По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, кадровые перестановки «направлены на формирование единой управленческой структуры кластера B2С».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Годовиков сменил на этой должности Алексея Телкова, который возглавлял Tele2 с марта 2023 г. В «Ростелекоме» отметили, что он покидает компанию. Представитель Tele2 оставил без комментариев вопрос «Ведомостей» о том, куда уходит Телков.

В марте вся розница «Ростелекома» была консолидирована в один «В2С кластер». В него вошел В2С-сегмент РТ, Tele2, Wink, МЦ МТТ. Руководитем кластера был назначен Антон Годовиков. Tele2 под руководством Алексея Телкова был в его подчинении.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных