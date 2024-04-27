В США обанкротился первый с начала года банк

Associated Press отмечает, что в среднем в условиях сильной экономики в США закрывается четыре-пять банков в год. Рост процентных ставок и падение стоимости коммерческой недвижимости, особенно офисных зданий, в которых после пандемии резко увеличилось количество вакансий, усилили финансовые риски для многих региональных и местных банков. Непогашенные кредиты, выданные под залог недвижимости, которая потеряла в цене, делают их рефинансирование проблематичным.