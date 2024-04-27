В США обанкротился первый с начала года банк
Американские регулирующие органы закрыли работавший в Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорке Republic First Bank. Об этом сообщает Associated Press.
Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) заявила, что наложила арест на филадельфийский банк, который работал под названием Republic Bank и по состоянию на 31 января имел около $6 млрд в активах и $4 млрд в депозитах.
Fulton Bank, базирующийся в Ланкастере (штат Пенсильвания), согласился принять на себя практически все вклады обанкротившегося банка и купить практически все его активы. 32 отделения Republic Bank вновь откроются в качестве филиалов Fulton Bank 27 апреля. Вкладчики Republic First Bank могут получить доступ к своим средствам через чеки или банкоматы с вечера 26 апреля.
Ожидается, что крах банка обойдется фонду страхования вкладов в $667 млн. Republic First Bank стал первым застрахованным FDIC учреждением, потерпевшим крах в США в этом году. До этого банк Citizens Bank, расположенный в Сак-Сити (штат Айова), обанкротился в ноябре 2023 г.
Associated Press отмечает, что в среднем в условиях сильной экономики в США закрывается четыре-пять банков в год. Рост процентных ставок и падение стоимости коммерческой недвижимости, особенно офисных зданий, в которых после пандемии резко увеличилось количество вакансий, усилили финансовые риски для многих региональных и местных банков. Непогашенные кредиты, выданные под залог недвижимости, которая потеряла в цене, делают их рефинансирование проблематичным.