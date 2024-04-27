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В США обанкротился первый с начала года банк

Ведомости

Американские регулирующие органы закрыли работавший в Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорке Republic First Bank. Об этом сообщает Associated Press.

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) заявила, что наложила арест на филадельфийский банк, который работал под названием Republic Bank и по состоянию на 31 января имел около $6 млрд в активах и $4 млрд в депозитах.

Fulton Bank, базирующийся в Ланкастере (штат Пенсильвания), согласился принять на себя практически все вклады обанкротившегося банка и купить практически все его активы. 32 отделения Republic Bank вновь откроются в качестве филиалов Fulton Bank 27 апреля. Вкладчики Republic First Bank могут получить доступ к своим средствам через чеки или банкоматы с вечера 26 апреля.

Ожидается, что крах банка обойдется фонду страхования вкладов в $667 млн. Republic First Bank стал первым застрахованным FDIC учреждением, потерпевшим крах в США в этом году. До этого банк Citizens Bank, расположенный в Сак-Сити (штат Айова), обанкротился в ноябре 2023 г.

Associated Press отмечает, что в среднем в условиях сильной экономики в США закрывается четыре-пять банков в год. Рост процентных ставок и падение стоимости коммерческой недвижимости, особенно офисных зданий, в которых после пандемии резко увеличилось количество вакансий, усилили финансовые риски для многих региональных и местных банков. Непогашенные кредиты, выданные под залог недвижимости, которая потеряла в цене, делают их рефинансирование проблематичным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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