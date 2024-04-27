Россельхознадзор: Гонконг разрешил ввоз мяса птицы из 23 регионов России
Гонконг снял запрет на ввоз мяса птицы из 23 регионов России, сообщил Россельхознадзор после переговоров с представителями департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга, пишет «Интерфакс».
Поставщики из России могут отправлять заявки на поставку продукции уже с 25 апреля. Ограничения были введены в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птиц.
В Россельхознадзоре добавили, что специалисты оценили возможность аттестации дополнительных российских компаний по производству свинины, говядины и мяса птицы на поставки продукции в Гонконг. Также стороны обсудили допуск российской яичной продукции и мяса мелкого рогатого скота на рынок административного района Китая.
15 января Россия сняла ограничения на ввоз продукции животноводства из Казахстана. Тогда были разрешены поставки говядины, баранины, свинины, молока и молочной продукции, а также мясной продукции.
Ограничения на казахстанскую продукцию были введены в январе 2022 г. в связи с ухудшением ситуации с вирусом ящура, ограничения вводились Россельхознадзором.