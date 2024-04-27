Россельхознадзор: Гонконг разрешил ввоз мяса птицы из 23 регионов России

В Россельхознадзоре добавили, что специалисты оценили возможность аттестации дополнительных российских компаний по производству свинины, говядины и мяса птицы на поставки продукции в Гонконг. Также стороны обсудили допуск российской яичной продукции и мяса мелкого рогатого скота на рынок административного района Китая.