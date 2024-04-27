Экс-глава Быстринского ГОКа Александр Попов стал вице-президентом «Норникеля»

С 27 апреля 2024 г. Попов войдет в состав правления «Норникеля», сообщила компания. На новой должности он будет курировать направление горнометаллургического производства и геологоразведки, отвечать за разработку и реализацию стратегии развития соответствующих подразделений, выполнение отраслевой инвестиционной программы.