Экс-глава Быстринского ГОКа Александр Попов стал вице-президентом «Норникеля»
Экс-глава Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Норильского никеля» назначен на пост старшего вице-президента – операционного директора, руководителя Забайкальского дивизиона компании. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Норникеля».
С 27 апреля 2024 г. Попов войдет в состав правления «Норникеля», сообщила компания. На новой должности он будет курировать направление горнометаллургического производства и геологоразведки, отвечать за разработку и реализацию стратегии развития соответствующих подразделений, выполнение отраслевой инвестиционной программы.
Попов работает в «Норникеле» с 2018 г. Ранее он работал директором по капитальному строительству компании «Кузбассуголь», директором по материально-техническому снабжению компании «Воркутауголь». Он также занимал высокие управленческие посты в структуре «Северстали» АО «Олкон».
Занимающий должность старшего вице-президента – производственного директора Сергей Степанов не вошел в новый состав правления, следует из материалов «Норникеля».
«Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и металлического никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.