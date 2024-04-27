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Экс-глава Быстринского ГОКа Александр Попов стал вице-президентом «Норникеля»

Ведомости

Экс-глава Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Норильского никеля» назначен на пост старшего вице-президента – операционного директора, руководителя Забайкальского дивизиона компании. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Норникеля».

С 27 апреля 2024 г. Попов войдет в состав правления «Норникеля», сообщила компания. На новой должности он будет курировать направление горнометаллургического производства и геологоразведки, отвечать за разработку и реализацию стратегии развития соответствующих подразделений, выполнение отраслевой инвестиционной программы.

Попов работает в «Норникеле» с 2018 г. Ранее он работал директором по капитальному строительству компании «Кузбассуголь», директором по материально-техническому снабжению компании «Воркутауголь». Он также занимал высокие управленческие посты в структуре «Северстали» АО «Олкон».

Занимающий должность старшего вице-президента – производственного директора Сергей Степанов не вошел в новый состав правления, следует из материалов «Норникеля».

«Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и металлического никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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