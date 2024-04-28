Минпромторг предложил начать маркировку бакалейной продукции в тестовом режиме

В марте Минпромторг предложил утвердить правила маркировки отдельных видов консервов. Регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов консервов начнется уже с 1 сентября, а с 1 декабря 2024 г. нанесение кодов маркировки станет обязательным для консервов из рыбы и (или) морепродуктов, с 1 марта 2025 г. – для остальной консервированной продукции.