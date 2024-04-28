Минпромторг предложил начать маркировку бакалейной продукции в тестовом режиме
Минпромторг выступил с инициативой провести в России добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ предлагает внести в перечень подлежащей маркировке продукции приправы, специи, соусы, уксус, сухарики (за исключением панировочных), чипсы, семечки, попкорн, снеки и др. Провести эксперимент планируется с 1 июля 2024 г. по 28 февраля 2025 г.
Министерство предлагает протестировать механизмы маркировки с использованием различных технических решений для нанесения средств идентификации на бакалейную продукцию. Кроме того, предполагается отработка использования участниками оборота информационной системы, используемой для эксперимента, и других вопросов организации маркировки средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции. Оператором информационной системы выступит ООО «Оператор-ЦРПТ».
«Эксперимент не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются ООО "Оператор-ЦРПТ" на безвозмездной основе», – добавили в ведомстве.
В марте Минпромторг предложил утвердить правила маркировки отдельных видов консервов. Регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов консервов начнется уже с 1 сентября, а с 1 декабря 2024 г. нанесение кодов маркировки станет обязательным для консервов из рыбы и (или) морепродуктов, с 1 марта 2025 г. – для остальной консервированной продукции.
С 12 февраля по 31 августа 2024 г. в России проходит эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервов. Производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой.
25 декабря 2023 г. в России начался эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 г.