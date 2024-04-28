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Минпромторг предложил начать маркировку бакалейной продукции в тестовом режиме

Ведомости

Минпромторг выступил с инициативой провести в России добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает внести в перечень подлежащей маркировке продукции приправы, специи, соусы, уксус, сухарики (за исключением панировочных), чипсы, семечки, попкорн, снеки и др. Провести эксперимент планируется с 1 июля 2024 г. по 28 февраля 2025 г.

Министерство предлагает протестировать механизмы маркировки с использованием различных технических решений для нанесения средств идентификации на бакалейную продукцию. Кроме того, предполагается отработка использования участниками оборота информационной системы, используемой для эксперимента, и других вопросов организации маркировки средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции. Оператором информационной системы выступит ООО «Оператор-ЦРПТ».

«Эксперимент не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются ООО "Оператор-ЦРПТ" на безвозмездной основе», – добавили в ведомстве.

В марте Минпромторг предложил утвердить правила маркировки отдельных видов консервов. Регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов консервов начнется уже с 1 сентября, а с 1 декабря 2024 г. нанесение кодов маркировки станет обязательным для консервов из рыбы и (или) морепродуктов, с 1 марта 2025 г. – для остальной консервированной продукции.

С 12 февраля по 31 августа 2024 г. в России проходит эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервов. Производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой.

25 декабря 2023 г. в России начался эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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