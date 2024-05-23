Совет директоров «ТКС холдинга» рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год
Совет директоров «ТКС холдинга» («Тинькофф», «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и другие) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества, проводимому по результатам 2023 г., дивиденды за 2023 г. не выплачивать», – говорится в решении совета.
16 мая стало известно, что МКПАО «ТКС холдинг» по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд руб. Выкуп состоялся в рамках ранее утвержденной программы (количество до 19 млн акций, но не более 10% от уставного капитала). Выкупленные акции будут использованы в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях, отмечает холдинг.