Дэвид Бекхэм стал амбассадором бренда AliExpress

20 мая Бекхэм подписал контракт с немецким брендом Hugo Boss. Их партнерство будет включать в себя создание капсульных и сезонных коллекций, концепция и дизайн которых будут разработаны самим Бекхэмом. Они будут отражать фирменный стиль англичанина, а также премиальный образ жизни, который воплощает в своей одежде модный дом. В рамках сотрудничества будет разрабатываться как официальная, так и повседневная мужская одежда. Первую коллекцию представят весной 2025 г.