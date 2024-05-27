Дэвид Бекхэм стал амбассадором бренда AliExpress
Маркетплейс AliExpress, принадлежащий китайскому гиганту Alibaba, подписал контракт с бывшим капитаном британской футбольной сборной Дэвидом Бекхэмом, назначив его амбассадором бренда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление платформы.
Ранее в этом году AliExpress также стал спонсором турнира Euro 2024, который стартует в июне. Рекламная кампания с участием Бекхэма будет приурочена к турниру УЕФА и будет призывать потребителей «забивать больше с AliExpress».
20 мая Бекхэм подписал контракт с немецким брендом Hugo Boss. Их партнерство будет включать в себя создание капсульных и сезонных коллекций, концепция и дизайн которых будут разработаны самим Бекхэмом. Они будут отражать фирменный стиль англичанина, а также премиальный образ жизни, который воплощает в своей одежде модный дом. В рамках сотрудничества будет разрабатываться как официальная, так и повседневная мужская одежда. Первую коллекцию представят весной 2025 г.