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Дэвид Бекхэм стал амбассадором бренда AliExpress

Ведомости

Маркетплейс AliExpress, принадлежащий китайскому гиганту Alibaba, подписал контракт с бывшим капитаном британской футбольной сборной Дэвидом Бекхэмом, назначив его амбассадором бренда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление платформы.

Ранее в этом году AliExpress также стал спонсором турнира Euro 2024, который стартует в июне. Рекламная кампания с участием Бекхэма будет приурочена к турниру УЕФА и будет призывать потребителей «забивать больше с AliExpress».

20 мая Бекхэм подписал контракт с немецким брендом Hugo Boss. Их партнерство будет включать в себя создание капсульных и сезонных коллекций, концепция и дизайн которых будут разработаны самим Бекхэмом. Они будут отражать фирменный стиль англичанина, а также премиальный образ жизни, который воплощает в своей одежде модный дом. В рамках сотрудничества будет разрабатываться как официальная, так и повседневная мужская одежда. Первую коллекцию представят весной 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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