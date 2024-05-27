Иран увеличил запасы высокообогащенного урана
Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН по ядерному надзору.
В отчете, с которым ознакомилось AP, говорится, что в настоящее время у Ирана имеется 142,1 кг урана, обогащенного до 60%, что на 20,6 кг больше по сравнению с последним отчетом ООН, опубликованным в феврале. Уран, обогащенный до 60% чистоты, находится всего в нескольких технических шагах от оружейного уровня в 90%.
27 февраля МАГАТЭ сообщало, что Иран сократил запасы урана, обогащенного почти до оружейного качества, на 60%. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что сокращение Ираном высокообогащенного урана представляет собой «незначительные колебания» в арсеналах Тегерана. В МАГАТЭ не восприняли это как «фундаментальный признак тенденции».