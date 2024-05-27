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Иран увеличил запасы высокообогащенного урана

Ведомости

Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН по ядерному надзору.

В отчете, с которым ознакомилось AP, говорится, что в настоящее время у Ирана имеется 142,1 кг урана, обогащенного до 60%, что на 20,6 кг больше по сравнению с последним отчетом ООН, опубликованным в феврале. Уран, обогащенный до 60% чистоты, находится всего в нескольких технических шагах от оружейного уровня в 90%.

27 февраля МАГАТЭ сообщало, что Иран сократил запасы урана, обогащенного почти до оружейного качества, на 60%. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что сокращение Ираном высокообогащенного урана представляет собой «незначительные колебания» в арсеналах Тегерана. В МАГАТЭ не восприняли это как «фундаментальный признак тенденции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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