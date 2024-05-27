Иран увеличил запасы высокообогащенного урана

В отчете, с которым ознакомилось AP, говорится, что в настоящее время у Ирана имеется 142,1 кг урана, обогащенного до 60%, что на 20,6 кг больше по сравнению с последним отчетом ООН, опубликованным в феврале. Уран, обогащенный до 60% чистоты, находится всего в нескольких технических шагах от оружейного уровня в 90%.