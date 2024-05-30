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Суммарный объем активов и гарантийного портфеля ВЭБа превысил 6 трлн рублей

Ведомости

Суммарный объем активов и гарантийного портфеля ВЭБ.РФ по итогам I квартала 2024 г. превысил 6 трлн руб., сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Достаточность капитала составила более 15%. Как отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, по итогам 2023 г. и за I квартал этого года финансовый результата корпорации оказался положительным.

«Наряду с портфелем кредитов активно идет выдача гарантий и поручительств, что соответствует стратегическим приоритетам и бизнес- модели опорной организации развития», – сказал Мирошниченко. Он отметил, что поддержка правительства, востребованность инструментария ВЭБа позволяют активно наращивать вклад группы в экономику страны.

Вице-премьер, глава наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко в конце марта говорил, что ВЭБ.РФ была задумана как инструмент для долгосрочного экономического развития и в целом повышения качества жизни людей, в том числе за счет позитивных изменений в социальной сфере, образовании, ЖКХ, транспорте.

За четыре года при участии госкорпорации было реализовано 450 проектов общей стоимостью 12 трлн руб., отмечал Григоренко. В 2024 г. ВЭБ.РФ планирует увеличить объем активов с 2,5% от ВВП России до 5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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