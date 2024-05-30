Суммарный объем активов и гарантийного портфеля ВЭБа превысил 6 трлн рублей
Суммарный объем активов и гарантийного портфеля ВЭБ.РФ по итогам I квартала 2024 г. превысил 6 трлн руб., сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Достаточность капитала составила более 15%. Как отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, по итогам 2023 г. и за I квартал этого года финансовый результата корпорации оказался положительным.
«Наряду с портфелем кредитов активно идет выдача гарантий и поручительств, что соответствует стратегическим приоритетам и бизнес- модели опорной организации развития», – сказал Мирошниченко. Он отметил, что поддержка правительства, востребованность инструментария ВЭБа позволяют активно наращивать вклад группы в экономику страны.
Вице-премьер, глава наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко в конце марта говорил, что ВЭБ.РФ была задумана как инструмент для долгосрочного экономического развития и в целом повышения качества жизни людей, в том числе за счет позитивных изменений в социальной сфере, образовании, ЖКХ, транспорте.
За четыре года при участии госкорпорации было реализовано 450 проектов общей стоимостью 12 трлн руб., отмечал Григоренко. В 2024 г. ВЭБ.РФ планирует увеличить объем активов с 2,5% от ВВП России до 5%.