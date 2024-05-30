Суммарный объем активов и гарантийного портфеля ВЭБа превысил 6 трлн рублей

Вице-премьер, глава наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко в конце марта говорил, что ВЭБ.РФ была задумана как инструмент для долгосрочного экономического развития и в целом повышения качества жизни людей, в том числе за счет позитивных изменений в социальной сфере, образовании, ЖКХ, транспорте.