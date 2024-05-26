ВЭБ участвует в реализации экспортных проектов в Узбекистане на 150 млрд рублей

В республике при поддержке ВЭБ.РФ реализованы сделки по поставке городского транспорта, коммунальной техники, оборудования для электроэнергетики, также при поддержке российской госкорпорации в республике готовят проекты в нефтегазовой и газохимической отраслях, горнорудной промышленности и металлургии, модернизации электроэнергетики и газотранспортной системы.