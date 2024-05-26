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ВЭБ участвует в реализации экспортных проектов в Узбекистане на 150 млрд рублей

Ведомости

При поддержке ВЭБ.РФ в Узбекистане реализуется 21 экспортный проект на общую сумму в эквиваленте 157,7 млрд руб., некоторые сделки проходят в рублях, сообщили в госкорпорации по случаю визита российской делегации в Узбекистан.

В республике при поддержке ВЭБ.РФ реализованы сделки по поставке городского транспорта, коммунальной техники, оборудования для электроэнергетики, также при поддержке российской госкорпорации в республике готовят проекты в нефтегазовой и газохимической отраслях, горнорудной промышленности и металлургии, модернизации электроэнергетики и газотранспортной системы.

ВЭБ.РФ помог открыть в декабре 2023 г. агрологистический комплекс в Джизакской области, который займется поставкой узбекских товаров на российский рынок, обработкой пищевых грузов из России и продвижением российской сельхозтехники в республике.

В ВЭБ.РФ рассказали о начале работы новой инфраструктуры расчетов, ряд сделок финансируется в рублях. С финансовыми институтами республики ВЭБ.РФ сотрудничает по линии Межбанковского объединения ШОС.

«ВЭБ.РФ намерен продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, на разных стадиях проработки проекты еще на сумму свыше 300 млрд руб.», – добавили в корпорации.

23 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что 26-27 мая президент РФ Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом. ТАСС писал, что стороны прорабатывают создание нескольких крупных совместных промышленных проектов. Речь идет о строительстве медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создании металлургического кластера на железорудном месторождении Тебинбулак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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