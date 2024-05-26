ВЭБ участвует в реализации экспортных проектов в Узбекистане на 150 млрд рублей
При поддержке ВЭБ.РФ в Узбекистане реализуется 21 экспортный проект на общую сумму в эквиваленте 157,7 млрд руб., некоторые сделки проходят в рублях, сообщили в госкорпорации по случаю визита российской делегации в Узбекистан.
В республике при поддержке ВЭБ.РФ реализованы сделки по поставке городского транспорта, коммунальной техники, оборудования для электроэнергетики, также при поддержке российской госкорпорации в республике готовят проекты в нефтегазовой и газохимической отраслях, горнорудной промышленности и металлургии, модернизации электроэнергетики и газотранспортной системы.
ВЭБ.РФ помог открыть в декабре 2023 г. агрологистический комплекс в Джизакской области, который займется поставкой узбекских товаров на российский рынок, обработкой пищевых грузов из России и продвижением российской сельхозтехники в республике.
В ВЭБ.РФ рассказали о начале работы новой инфраструктуры расчетов, ряд сделок финансируется в рублях. С финансовыми институтами республики ВЭБ.РФ сотрудничает по линии Межбанковского объединения ШОС.
«ВЭБ.РФ намерен продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, на разных стадиях проработки проекты еще на сумму свыше 300 млрд руб.», – добавили в корпорации.
23 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что 26-27 мая президент РФ Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом. ТАСС писал, что стороны прорабатывают создание нескольких крупных совместных промышленных проектов. Речь идет о строительстве медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создании металлургического кластера на железорудном месторождении Тебинбулак.