«Аэрофлот» в I квартале получил 1,1 млрд рублей чистой прибыли

Общий долг по состоянию на 31 марта 2024 г. снизился на 0,9% до 741,42 млрд руб. Размер кредитов и займов уменьшился на 9,7%. Банковский долг и задолженность по облигациям снизилась на 12,1% до 77,531 млрд руб. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций снизился по сравнению с 31 декабря 2023 г. на 6,3% до 109,73 млрд руб. Чистый долг «Аэрофлота» на 31 марта 2024 г. составил 631,69 млрд руб. (31 декабря 2023 г. – 630,68 млрд руб.).