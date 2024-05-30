«Аэрофлот» в I квартале получил 1,1 млрд рублей чистой прибыли
Группа «Аэрофлот» получила чистую прибыль 1,1 млрд руб. в I квартале 2024 г. против убытка 46,5 млрд руб. в аналогичном периоде 2023 г. и 15,7 млрд руб. в 2019 г. Об этом сообщается в финансовой отчетности.
«С учетом сезонности и вызовов, с которыми сталкивается отрасль и группа, это действительно сильный результат», – отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.
Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» за I квартал 2024 г. составила 6,543 млрд руб. против скорректированного убытка 12,994 млрд руб. за I квартал 2023 г.
Показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) за I квартал 2024 г. составил 59,351 млрд руб. (в 2023 г. – 30,34 млрд руб., рост составил 95,6%).
Выручка группы в I квартале 2024 г. выросла на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 173,59 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 55,5% до 159,99 млрд руб.
Общий долг по состоянию на 31 марта 2024 г. снизился на 0,9% до 741,42 млрд руб. Размер кредитов и займов уменьшился на 9,7%. Банковский долг и задолженность по облигациям снизилась на 12,1% до 77,531 млрд руб. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций снизился по сравнению с 31 декабря 2023 г. на 6,3% до 109,73 млрд руб. Чистый долг «Аэрофлота» на 31 марта 2024 г. составил 631,69 млрд руб. (31 декабря 2023 г. – 630,68 млрд руб.).
На заседании 24 мая совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. В 2023 г. группа получила консолидированный чистый убыток в размере 14 млрд руб., сократив его в 3,6 раза в годовом выражении. Скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. против убытка в 41,4 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 48% до 612,2 млрд руб. Чистый долг группы на конец 2023 г. составил 630,7 млрд руб. (+25,2% г/г).