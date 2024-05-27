Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 24 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Акции «Аэрофлота в ходе торгов 27 мая на Московской бирже подорожали на 3,66% до 56 руб. По состоянию на 16:33 мск их стоимость составила 56,43 руб. (-2,89%), индекс Мосбиржи находился а отметке 3 332,68 пункта (-1,88%).
«Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" по результатам 2023 отчетного года дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" не объявлять и не выплачивать», – сообщила компания.
Дивидендная политика «Аэрофлота» предполагает выплату от 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошедший год. В 2023 г. группа получила консолидированный чистый убыток в размере 14 млрд руб., сократив его в 3,6 раза в годовом выражении. Скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. против убытка в 41,4 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 48% до 612,2 млрд руб. Чистый долг группы на конец 2023 г. составил 630,7 млрд руб. (+25,2% г/г).