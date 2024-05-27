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Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды

Ведомости

Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 24 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Акции «Аэрофлота в ходе торгов 27 мая на Московской бирже подорожали на 3,66% до 56 руб. По состоянию на 16:33 мск их стоимость составила 56,43 руб. (-2,89%), индекс Мосбиржи находился а отметке 3 332,68 пункта (-1,88%).

«Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" по результатам 2023 отчетного года дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" не объявлять и не выплачивать», – сообщила компания.

Дивидендная политика «Аэрофлота» предполагает выплату от 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошедший год. В 2023 г. группа получила консолидированный чистый убыток в размере 14 млрд руб., сократив его в 3,6 раза в годовом выражении. Скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. против убытка в 41,4 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 48% до 612,2 млрд руб. Чистый долг группы на конец 2023 г. составил 630,7 млрд руб. (+25,2% г/г).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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