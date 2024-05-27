Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды

Дивидендная политика «Аэрофлота» предполагает выплату от 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошедший год. В 2023 г. группа получила консолидированный чистый убыток в размере 14 млрд руб., сократив его в 3,6 раза в годовом выражении. Скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. против убытка в 41,4 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 48% до 612,2 млрд руб. Чистый долг группы на конец 2023 г. составил 630,7 млрд руб. (+25,2% г/г).