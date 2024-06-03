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Финскую АЭС «Олкилуото-3» остановили из-за неисправности турбины

Ведомости

В Финляндии остановили работу АЭС «Олкилуото-3» из-за неисправности турбины. Об этом сообщает компания Teollisuuden Voima (владелец АЭС).

«Событие не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность», – подчеркивается в сообщении.

Инцидент произошел в 11:41 по местному времени (совпадает с московским). Производство электроэнергии на станции прервано. Причина неполадок устанавливается.

В ноябре 2023 г. станция приостанавливала работу дважды – 19 и 29 числа. В первый раз сломалась турбина, во второй произошло короткое замыкание во время теста на неисправность сети рядом с АЭС.

АЭС «Олкилуото» расположена на одноименном острове на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Станция производит около 30% электроэнергии в Финляндии. Третий реактор с мощностью 1600 МВт является самым мощным в Европе и третьим по мощности в мире. «Олкилуото-3» был подключен к сети в марте 2022 г., и только в апреле 2023 г. спустя 18 лет строительства его ввели в эксплуатацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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