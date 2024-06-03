Финскую АЭС «Олкилуото-3» остановили из-за неисправности турбины

АЭС «Олкилуото» расположена на одноименном острове на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Станция производит около 30% электроэнергии в Финляндии. Третий реактор с мощностью 1600 МВт является самым мощным в Европе и третьим по мощности в мире. «Олкилуото-3» был подключен к сети в марте 2022 г., и только в апреле 2023 г. спустя 18 лет строительства его ввели в эксплуатацию.