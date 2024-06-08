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Сечин: ЕС в 2021-2023 годах потратил более $630 млрд на замещение газа из РФ

Ведомости

Страны Евросоюза с 2021 по 2023 г. потратили на импорт газа не из России более $630 млрд, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сократив закупки российских энергоносителей, с 2021 по 2023 г. Евросоюз потратил на импорт газа из других стран более $630 млрд. Эта величина соизмерима с совокупными расходами Европы на газ за восемь предыдущих лет», – сказал он.

Эта величина, по словам Сечина, приближается к европейским инвестициям в «зеленую» энергетику за тот же период, сопоставима с ВВП Швеции и Польши, а также почти в четыре раза превышает суммарный ВВП прибалтийских стран.

Увеличившиеся расходы на газ «съедают» маржу таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла, добавил глава «Роснефти». В результате производственная активность еврозоны, отметил он, снижается начиная с середины 2022 г., а 32% предприятий Германии уже планируют перенос своих мощностей за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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