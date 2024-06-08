Сечин: ЕС в 2021-2023 годах потратил более $630 млрд на замещение газа из РФ
Страны Евросоюза с 2021 по 2023 г. потратили на импорт газа не из России более $630 млрд, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сократив закупки российских энергоносителей, с 2021 по 2023 г. Евросоюз потратил на импорт газа из других стран более $630 млрд. Эта величина соизмерима с совокупными расходами Европы на газ за восемь предыдущих лет», – сказал он.
Эта величина, по словам Сечина, приближается к европейским инвестициям в «зеленую» энергетику за тот же период, сопоставима с ВВП Швеции и Польши, а также почти в четыре раза превышает суммарный ВВП прибалтийских стран.
Увеличившиеся расходы на газ «съедают» маржу таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла, добавил глава «Роснефти». В результате производственная активность еврозоны, отметил он, снижается начиная с середины 2022 г., а 32% предприятий Германии уже планируют перенос своих мощностей за рубеж.