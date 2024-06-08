Сечин: цена нефти должна учитывать интересы потребителей и производителей
Цена на нефть должна обеспечить возвратность на вложенный капитал и учитывать интересы как потребителей, так и производителей, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Его слова приводит пресс-служба компании.
За недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен на нефть, произошло ее снижение, отметил Сечин.
«Это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И все же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал и учитывать интересы как потребителей, так и производителей», – сказал глава компании. Тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности, считает Сечин.
При этом необходимо понимать, какая существует альтернатива, добавил Сечин. Она отражена в цитате, «которую мы поместили на слайд из "Божественной комедии" Данте: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Она написана на воротах ада». Сечин призвал «быть ответственным и искать компромиссы и консенсус на основе объективных подходов».
Воздействие на цены будут оказывать в том числе международные конфликты, считает вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас. Ценообразование в этом году будет связано с объемом предложения, которое в первую очередь создается «за счет роста стран Юга», добавил он. Генеральный директор АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев высказал мнение, что цены на нефть, скорее всего, будут стабильными.