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Сечин: цена нефти должна учитывать интересы потребителей и производителей

Ведомости

Цена на нефть должна обеспечить возвратность на вложенный капитал и учитывать интересы как потребителей, так и производителей, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Его слова приводит пресс-служба компании.

За недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен на нефть, произошло ее снижение, отметил Сечин.

«Это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И все же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал и учитывать интересы как потребителей, так и производителей», – сказал глава компании. Тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности, считает Сечин.

При этом необходимо понимать, какая существует альтернатива, добавил Сечин. Она отражена в цитате, «которую мы поместили на слайд из "Божественной комедии" Данте: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Она написана на воротах ада». Сечин призвал «быть ответственным и искать компромиссы и консенсус на основе объективных подходов».

Воздействие на цены будут оказывать в том числе международные конфликты, считает вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас. Ценообразование в этом году будет связано с объемом предложения, которое в первую очередь создается «за счет роста стран Юга», добавил он. Генеральный директор АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев высказал мнение, что цены на нефть, скорее всего, будут стабильными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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