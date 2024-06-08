Сечин: цена нефти должна учитывать интересы потребителей и производителей

«Это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И все же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал и учитывать интересы как потребителей, так и производителей», – сказал глава компании. Тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности, считает Сечин.