Глава «Дербент Вино» призвал запретить странам НАТО поставлять вино в Россию

Омаров уже выступал с таким предложением, но правление Ассоциации, по его словам, решило направить в правительство только инициативу о поднятии таможенных пошлин до 200% для вин из стран НАТО. Предложение Ассоциации требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения, говорила в апреле экс-вице-премьер Виктория Абрамченко. В прошлом году в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), сообщили два источника «Ведомостей». В 2022 г. страна импортировала 405,1 млн л вина (на 10% больше, чем в 2021 г.), писал РБК.