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Глава «Дербент Вино» призвал запретить странам НАТО поставлять вино в Россию

Ведомости

Генеральный директор «Дербент Вино», член Ассоциации виноградарей и виноделов России Эмиль Омаров предложил ввести полный запрет на поставки в Россию вина из стран НАТО. Об этом он заявил «РИА Новости» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Российские виноделы смогут заместить долю компаний из недружественных стран на рынке, считает Омаров. Он пояснил, что выступает за введение ограничений «как патриот своей страны и как человек, который воевал».

«Для меня неприемлем тот формат, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино, и тем самым мы поддерживаем французского фермера и французскую экономику. То же самое касается Испании, Италии и так далее», – сказал глава «Дербент Вино». 

Омаров уже выступал с таким предложением, но правление Ассоциации, по его словам, решило направить в правительство только инициативу о поднятии таможенных пошлин до 200% для вин из стран НАТО. Предложение Ассоциации требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения, говорила в апреле экс-вице-премьер Виктория Абрамченко. В прошлом году в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), сообщили два источника «Ведомостей». В 2022 г. страна импортировала 405,1 млн л вина (на 10% больше, чем в 2021 г.), писал РБК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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