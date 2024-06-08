Глава «Дербент Вино» призвал запретить странам НАТО поставлять вино в Россию
Генеральный директор «Дербент Вино», член Ассоциации виноградарей и виноделов России Эмиль Омаров предложил ввести полный запрет на поставки в Россию вина из стран НАТО. Об этом он заявил «РИА Новости» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Российские виноделы смогут заместить долю компаний из недружественных стран на рынке, считает Омаров. Он пояснил, что выступает за введение ограничений «как патриот своей страны и как человек, который воевал».
«Для меня неприемлем тот формат, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино, и тем самым мы поддерживаем французского фермера и французскую экономику. То же самое касается Испании, Италии и так далее», – сказал глава «Дербент Вино».
Омаров уже выступал с таким предложением, но правление Ассоциации, по его словам, решило направить в правительство только инициативу о поднятии таможенных пошлин до 200% для вин из стран НАТО. Предложение Ассоциации требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения, говорила в апреле экс-вице-премьер Виктория Абрамченко. В прошлом году в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), сообщили два источника «Ведомостей». В 2022 г. страна импортировала 405,1 млн л вина (на 10% больше, чем в 2021 г.), писал РБК.