Кабмин рассмотрит идею установить ввозные пошлины для вин из НАТО в 200%
Правительство РФ рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в 200% для защиты внутреннего рынка, рассказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.
Соответствующую инициативу рассмотрят в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию. По словам Абрамченко, правительство России поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и поэтому предлагаются такие ответные меры.
В прошлом году в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), сообщили два источника «Ведомостей». В 2022 г. страна импортировала 405,1 млн л вина (на 10% больше, чем в 2021 г.), писал РБК. Представитель ФТС напомнил, что служба с 2022 г. временно приостановила публикацию информации об импорте.
В топ-5 крупнейших импортеров в 2023 г. впервые вошли три сетевых ритейлера. Лидером второй год подряд стала управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group (импорт – 40,1 млн л), на 2-м месте «Магнит» (31 млн л), затем идут структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 млн л), сеть магазинов спиртного «Красное и белое» (25,8 млн л) и «Бакарди рус» (25,7 млн л), рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с данными Федеральной таможенной службы.