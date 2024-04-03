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Кабмин рассмотрит идею установить ввозные пошлины для вин из НАТО в 200%

Ведомости

Правительство РФ рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в 200% для защиты внутреннего рынка, рассказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

Соответствующую инициативу рассмотрят в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию. По словам Абрамченко, правительство России поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и поэтому предлагаются такие ответные меры.

В прошлом году в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), сообщили два источника «Ведомостей». В 2022 г. страна импортировала 405,1 млн л вина (на 10% больше, чем в 2021 г.), писал РБК. Представитель ФТС напомнил, что служба с 2022 г. временно приостановила публикацию информации об импорте.

В топ-5 крупнейших импортеров в 2023 г. впервые вошли три сетевых ритейлера. Лидером второй год подряд стала управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group (импорт – 40,1 млн л), на 2-м месте «Магнит» (31 млн л), затем идут структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 млн л), сеть магазинов спиртного «Красное и белое» (25,8 млн л) и «Бакарди рус» (25,7 млн л), рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с данными Федеральной таможенной службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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