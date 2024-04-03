Кабмин рассмотрит идею установить ввозные пошлины для вин из НАТО в 200%

В прошлом году в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), сообщили два источника «Ведомостей». В 2022 г. страна импортировала 405,1 млн л вина (на 10% больше, чем в 2021 г.), писал РБК. Представитель ФТС напомнил, что служба с 2022 г. временно приостановила публикацию информации об импорте.