РЖД: перевозки контейнеров за январь – май выросли на 9,1%

По данным компании, в январе – мае 2024 г. по сети РЖД по всех видах сообщения перевезли более 3,24 млн груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). На внутреннем сообщении было отправлено 1,3 млн ДФЭ – это больше показателя 2023 г. на 11,6%. Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 7,5% и достигло более 2,34 млн ДФЭ.