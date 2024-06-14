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РЖД: перевозки контейнеров за январь – май выросли на 9,1%

Ведомости

За первые пять месяцев этого года перевозки контейнеров выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

По данным компании, в январе – мае 2024 г. по сети РЖД по всех видах сообщения перевезли более 3,24 млн груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). На внутреннем сообщении было отправлено 1,3 млн ДФЭ – это больше показателя 2023 г. на 11,6%. Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 7,5% и достигло более 2,34 млн ДФЭ.

Треть объемов всех перевозок составили такие категории, как химикаты и сода, лесные грузы, химические и минеральные удобрения, а также автомобили и комплектующие. Отдельно за май во всех видах сообщения перевезли 674 600 ДФЭ, что больше показателя прошлого года на 7,7%.

В начале июня стало известно, что погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 2,1% по сравнению с прошлым годом – она составила 104,4 млн т. Всего с начала 2024 г. по железной дороге отправили 502 млн т грузов, что на 3% меньше показателей прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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