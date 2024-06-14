РЖД: перевозки контейнеров за январь – май выросли на 9,1%
По данным компании, в январе – мае 2024 г. по сети РЖД по всех видах сообщения перевезли более 3,24 млн груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). На внутреннем сообщении было отправлено 1,3 млн ДФЭ – это больше показателя 2023 г. на 11,6%. Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 7,5% и достигло более 2,34 млн ДФЭ.
Треть объемов всех перевозок составили такие категории, как химикаты и сода, лесные грузы, химические и минеральные удобрения, а также автомобили и комплектующие. Отдельно за май во всех видах сообщения перевезли 674 600 ДФЭ, что больше показателя прошлого года на 7,7%.
В начале июня стало известно, что погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 2,1% по сравнению с прошлым годом – она составила 104,4 млн т. Всего с начала 2024 г. по железной дороге отправили 502 млн т грузов, что на 3% меньше показателей прошлого года.