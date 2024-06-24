Принадлежавший ВСМПО участок титанового месторождения выставлен на торги
Титано-циркониевый участок недр «Восточная часть месторождения Центральное» в Тамбовской области, который ранее принадлежал «ВСМПО-Ависме», выставлен на аукцион, следует из данных «ГИС Торги».
Данное месторождение принадлежало корпорации «ВСМПО-Ависма». Так, в январе 2023 г. компания опубликовала на сайте запрос предложений о проведении проектных работ по заверочному бурению и отбору крупнотоннажной пробы титан-циркониевых песков по месторождению «Центральному».
Из аукционной документации с сайта «ГИС Торги» следует, что датой окончания подачи заявок на торги является 26 июля текущего года. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами составляет 1,990 млрд руб. Срок пользования участком недр составляет 25 лет.
Месторождение «Центральное» является крупнейшим титано-циркониевым месторождением на территории России, оно было открыто в 1959 г.
«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем слитков и проката в титановых сплавов. Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.