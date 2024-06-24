Принадлежавший ВСМПО участок титанового месторождения выставлен на торги

Данное месторождение принадлежало корпорации «ВСМПО-Ависма». Так, в январе 2023 г. компания опубликовала на сайте запрос предложений о проведении проектных работ по заверочному бурению и отбору крупнотоннажной пробы титан-циркониевых песков по месторождению «Центральному».