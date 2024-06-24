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Принадлежавший ВСМПО участок титанового месторождения выставлен на торги

Ведомости

Титано-циркониевый участок недр «Восточная часть месторождения Центральное» в Тамбовской области, который ранее принадлежал «ВСМПО-Ависме», выставлен на аукцион, следует из данных «ГИС Торги».

Данное месторождение принадлежало корпорации «ВСМПО-Ависма». Так, в январе 2023 г. компания опубликовала на сайте запрос предложений о проведении проектных работ по заверочному бурению и отбору крупнотоннажной пробы титан-циркониевых песков по месторождению «Центральному». 

Из аукционной документации с сайта «ГИС Торги» следует, что датой окончания подачи заявок на торги является 26 июля текущего года. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами составляет 1,990 млрд руб. Срок пользования участком недр составляет 25 лет.

Месторождение «Центральное» является крупнейшим титано-циркониевым месторождением на территории России, оно было открыто в 1959 г.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем слитков и проката в титановых сплавов. Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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