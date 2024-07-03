«ТКС холдинг» не выплатит дивиденды за 2023 год

16 мая стало известно, что МКПАО «ТКС холдинг» по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд руб. Выкуп состоялся в рамках ранее утвержденной программы (количество до 19 млн акций, но не более 10% от уставного капитала). Выкупленные акции будут использованы в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях, отмечает холдинг.