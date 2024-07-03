«ТКС холдинг» не выплатит дивиденды за 2023 год
Акционеры «ТКС холдинга» (головная структура Т-банка) решили не выплачивать дивиденды за 2023 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Чистую прибыль МКПАО "ТКС холдинг" по результатам 2023 г. не распределять, дивиденды не выплачивать», – сказано в сообщении.
Представитель Т-банка сообщил «Ведомостям», что группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и формирует необходимую для этого новую дивидендную политику общества. Решение акционеров относится к результатам деятельности «ТКС холдинга» по итогам прошлого года. По их результатам принято решение оставить прибыль нераспределенной.
16 мая стало известно, что МКПАО «ТКС холдинг» по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд руб. Выкуп состоялся в рамках ранее утвержденной программы (количество до 19 млн акций, но не более 10% от уставного капитала). Выкупленные акции будут использованы в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях, отмечает холдинг.