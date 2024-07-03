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«ТКС холдинг» не выплатит дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры «ТКС холдинга» (головная структура Т-банка) решили не выплачивать дивиденды за 2023 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Чистую прибыль МКПАО "ТКС холдинг" по результатам 2023 г. не распределять, дивиденды не выплачивать», – сказано в сообщении.

Представитель Т-банка сообщил «Ведомостям», что группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и формирует необходимую для этого новую дивидендную политику общества. Решение акционеров относится к результатам деятельности «ТКС холдинга» по итогам прошлого года. По их результатам принято решение оставить прибыль нераспределенной.

23 мая совет директоров «ТКС холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

16 мая стало известно, что МКПАО «ТКС холдинг» по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд руб. Выкуп состоялся в рамках ранее утвержденной программы (количество до 19 млн акций, но не более 10% от уставного капитала). Выкупленные акции будут использованы в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях, отмечает холдинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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