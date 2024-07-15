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КНДР начнет поставлять яблоки в Россию

Ведомости

КНДР начнет поставки яблок в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что Северная Корея выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в РФ. В июне 2024 г. стороны провели переговоры при подписании меморандума по карантину растений и договорились о возможности начала поставок, в частности, яблок.

27 июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел в Москве переговоры с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором. Москва заявила о готовности поставить в КНДР около 30 тест-систем для диагностики болезней животных.

Данкверт также заявил, что в Россию могут начать поставлять северокорейские яблоки, а Ким Су Чхор отметил, что Северная Корея готова экспортировать в Россию женьшень. Кроме того, Пхеньян заинтересован в наращивании импорта из России сельскохозяйственных животных и молочных товаров.

Президент РФ Владимир Путин посетил с государственным визитом КНДР 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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