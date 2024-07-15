КНДР начнет поставлять яблоки в Россию
КНДР начнет поставки яблок в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, передает ТАСС.
В ведомстве рассказали, что Северная Корея выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в РФ. В июне 2024 г. стороны провели переговоры при подписании меморандума по карантину растений и договорились о возможности начала поставок, в частности, яблок.
27 июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел в Москве переговоры с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором. Москва заявила о готовности поставить в КНДР около 30 тест-систем для диагностики болезней животных.
Данкверт также заявил, что в Россию могут начать поставлять северокорейские яблоки, а Ким Су Чхор отметил, что Северная Корея готова экспортировать в Россию женьшень. Кроме того, Пхеньян заинтересован в наращивании импорта из России сельскохозяйственных животных и молочных товаров.
Президент РФ Владимир Путин посетил с государственным визитом КНДР 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.