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Burberry сменила генерального директора

Ведомости

Новым генеральным директором и исполнительным директором Burberry станет Джошуа Шульман, ранее занимавший пост генерального директора Michael Kors. Нынешний главный исполнительный директор Джонатан Акеройд покинет свое место. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Burberry заявила, что слабые показатели приведут к убыткам в первой половине года. По словам компании, операционная прибыль за весь год не дотянет до текущих консенсус-прогнозов. За I квартал розничная выручка упала на 22%.

«Наши результаты [за I квартал] разочаровывают. Мы быстро перешли к творческой деятельности на рынке роскоши, который оказался сложнее, чем ожидалось», – говорится в заявлении компании.

Обновление торговых показателей Burberry произошло в тот же день, когда другой крупный бренд, Swatch, сообщил о резком снижении продаж – двойной удар, который привел к падению акций других люксовых компаний по всей Европе.

Шульман обладает многолетним опытом работы в индустрии. Помимо работы в Michael Kors он ранее занимал должность генерального директора производителя сумок Coach, принадлежащего американскому конгломерату предметов роскоши Tapestry. Он также работал в Neiman Marcus в качестве президента Bergdorf Goodman и был генеральным директором люксового обувного бренда Jimmy Choo. Шульман также занимал должности в брендах Yves Saint Laurent и Gucci, принадлежащих французскому гиганту Kering.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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