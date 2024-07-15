Burberry сменила генерального директора
Новым генеральным директором и исполнительным директором Burberry станет Джошуа Шульман, ранее занимавший пост генерального директора Michael Kors. Нынешний главный исполнительный директор Джонатан Акеройд покинет свое место. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Burberry заявила, что слабые показатели приведут к убыткам в первой половине года. По словам компании, операционная прибыль за весь год не дотянет до текущих консенсус-прогнозов. За I квартал розничная выручка упала на 22%.
«Наши результаты [за I квартал] разочаровывают. Мы быстро перешли к творческой деятельности на рынке роскоши, который оказался сложнее, чем ожидалось», – говорится в заявлении компании.
Обновление торговых показателей Burberry произошло в тот же день, когда другой крупный бренд, Swatch, сообщил о резком снижении продаж – двойной удар, который привел к падению акций других люксовых компаний по всей Европе.
Шульман обладает многолетним опытом работы в индустрии. Помимо работы в Michael Kors он ранее занимал должность генерального директора производителя сумок Coach, принадлежащего американскому конгломерату предметов роскоши Tapestry. Он также работал в Neiman Marcus в качестве президента Bergdorf Goodman и был генеральным директором люксового обувного бренда Jimmy Choo. Шульман также занимал должности в брендах Yves Saint Laurent и Gucci, принадлежащих французскому гиганту Kering.