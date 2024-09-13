Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Трутнев: после ВЭФ стоимость самолета «Байкал» снизилась в два раза

Ведомости

Заявленная производителями стоимость самолета «Байкал» со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) снизилась в два раза – с 455 млн до 260 млн руб. Об этом сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в эфире «России-24».

«Надо им отдать должное, со дня ВЭФ прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза. Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», – сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сократилась в три раза и требуемая длина взлетно-посадочной полосы для «Байкала». Изначально была заявлена полоса длиной 1050 м, но после ВЭФ производитель заявил, что и 350 м для посадки самолета будет достаточно, рассказал Трутнев. Он отметил, что на Дальнем Востоке всего 33 полосы по 1050 м.

Вице-премьер подчеркнул, что «Байкал» полетит «в той или другой версии» в 2026 г., но сейчас важно создать самолет, который «нужен людям». Он должен быть безопасным, не очень дорогим и садиться на короткую полосу, пояснил Трутнев.

5 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин попросил ускорить разработку пассажирской версии ЛМС «Байкал» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Глава государства подчеркнул, что цена перелетов должна быть доступна для граждан.

В мае срок выхода региональных «Байкалов» на рынок сдвигался с 2024 на 2025 г. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров объяснил, что это произошло из-за возникшей потребности в импортозамещении двигателя и винта после введения санкций против России в 2022 г. Поставки авиакомпаниям начнутся в 2026 г.

ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. компанией «Байкал инжиниринг» (100%-ная дочерняя компания УЗГА). Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших Ан-2. Государство инвестировало в проект 1,25 млрд руб. В январе 2022 г. опытный образец «Байкала» совершил первый полет в Екатеринбурге.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных