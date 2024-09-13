Трутнев: после ВЭФ стоимость самолета «Байкал» снизилась в два раза

По его словам, сократилась в три раза и требуемая длина взлетно-посадочной полосы для «Байкала». Изначально была заявлена полоса длиной 1050 м, но после ВЭФ производитель заявил, что и 350 м для посадки самолета будет достаточно, рассказал Трутнев. Он отметил, что на Дальнем Востоке всего 33 полосы по 1050 м.