Трутнев: после ВЭФ стоимость самолета «Байкал» снизилась в два раза
Заявленная производителями стоимость самолета «Байкал» со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) снизилась в два раза – с 455 млн до 260 млн руб. Об этом сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в эфире «России-24».
«Надо им отдать должное, со дня ВЭФ прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза. Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», – сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сократилась в три раза и требуемая длина взлетно-посадочной полосы для «Байкала». Изначально была заявлена полоса длиной 1050 м, но после ВЭФ производитель заявил, что и 350 м для посадки самолета будет достаточно, рассказал Трутнев. Он отметил, что на Дальнем Востоке всего 33 полосы по 1050 м.
Вице-премьер подчеркнул, что «Байкал» полетит «в той или другой версии» в 2026 г., но сейчас важно создать самолет, который «нужен людям». Он должен быть безопасным, не очень дорогим и садиться на короткую полосу, пояснил Трутнев.
5 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин попросил ускорить разработку пассажирской версии ЛМС «Байкал» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Глава государства подчеркнул, что цена перелетов должна быть доступна для граждан.
В мае срок выхода региональных «Байкалов» на рынок сдвигался с 2024 на 2025 г. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров объяснил, что это произошло из-за возникшей потребности в импортозамещении двигателя и винта после введения санкций против России в 2022 г. Поставки авиакомпаниям начнутся в 2026 г.
ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. компанией «Байкал инжиниринг» (100%-ная дочерняя компания УЗГА). Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших Ан-2. Государство инвестировало в проект 1,25 млрд руб. В январе 2022 г. опытный образец «Байкала» совершил первый полет в Екатеринбурге.