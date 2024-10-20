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Мантуров: РФ заинтересована в расширении энергетического экспорта в Индонезию

Ведомости

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индонезией в области энергетического экспорта, заявил вице-премьер Денис Мантуров по итогам визита в Джакарту на инаугурацию президента страны Прабово Субианто. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства.

«Россия готова также наращивать экспорт востребованных в Индонезии видов минеральных удобрений, обеспечивать потребности индонезийских партнеров в топливе, включая нефть и СПГ», – сказал он.

Мантуров провел переговоры с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. Вице-премьер отметил, что торгово-экономические отношения между странами демонстрируют положительную динамику. По его словам, взаимный товарооборот по итогам 2023 г. составил $4,1 млрд.

Большое значение для укрепления сотрудничества имеет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), отметили в правительстве РФ. Согласно сообщению, работа по проекту соглашения находится в продвинутой стадии. Говоря о конкретных отраслевых направлениях сотрудничества, Мантуров выделил агропромышленный комплекс.

В следующем году Россия и Индонезия отметят 75-летие установления дипломатических отношений. СССР одним из первых признал независимость и суверенитет Индонезии от Нидерландов в 1950 г. В российском кабмине отметили, что план совместных мероприятий, приуроченных к дате, уже подготовлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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