Мантуров: РФ заинтересована в расширении энергетического экспорта в Индонезию

В следующем году Россия и Индонезия отметят 75-летие установления дипломатических отношений. СССР одним из первых признал независимость и суверенитет Индонезии от Нидерландов в 1950 г. В российском кабмине отметили, что план совместных мероприятий, приуроченных к дате, уже подготовлен.