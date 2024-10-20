Мантуров: РФ заинтересована в расширении энергетического экспорта в Индонезию
Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индонезией в области энергетического экспорта, заявил вице-премьер Денис Мантуров по итогам визита в Джакарту на инаугурацию президента страны Прабово Субианто. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства.
«Россия готова также наращивать экспорт востребованных в Индонезии видов минеральных удобрений, обеспечивать потребности индонезийских партнеров в топливе, включая нефть и СПГ», – сказал он.
Мантуров провел переговоры с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. Вице-премьер отметил, что торгово-экономические отношения между странами демонстрируют положительную динамику. По его словам, взаимный товарооборот по итогам 2023 г. составил $4,1 млрд.
Большое значение для укрепления сотрудничества имеет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), отметили в правительстве РФ. Согласно сообщению, работа по проекту соглашения находится в продвинутой стадии. Говоря о конкретных отраслевых направлениях сотрудничества, Мантуров выделил агропромышленный комплекс.
В следующем году Россия и Индонезия отметят 75-летие установления дипломатических отношений. СССР одним из первых признал независимость и суверенитет Индонезии от Нидерландов в 1950 г. В российском кабмине отметили, что план совместных мероприятий, приуроченных к дате, уже подготовлен.