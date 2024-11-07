Wildberries запустила собственные АЗС

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Пока ими могут воспользоваться только водители Wildberries и Russ, скоро они заработают и для водителей-партнеров. Также рассматривается возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов, сообщили в пресс-службе компании.