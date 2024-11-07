Wildberries запустила собственные АЗС
Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Пока ими могут воспользоваться только водители Wildberries и Russ, скоро они заработают и для водителей-партнеров. Также рассматривается возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов, сообщили в пресс-службе компании.
АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров. Представители компании подчеркивают, что это сокращает сроки доставки товаров между объектами и до конечных потребителей. Кроме того, на собственных заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику.
Собственные АЗС – часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо. За развитие направления отвечает Департамент транспортной логистики во главе с Орханом Мусайевым.
Об объединении Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».
22 октября «Ведомости» со ссылкой на представителя компании писали, что группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ» Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.